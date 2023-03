Saiu: resultado final do curso de formação do concurso do ISE

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto Socioeducativo (ISE), torna público o resultado final do Curso de Formação do concurso público para o cargo de agente socioeducativo, conforme Edital nº 001 Seplag/ISE, de 4 de outubro de 2021.

O documento, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quarta-feira, 22, divulga a relação dos candidatos aptos no Curso de Formação, na seguinte ordem: cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

Os candidatos poderão obter mais informações referentes ao concurso público no site www.ibade.org.br, por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190, ou pelo e-mail [email protected]

Sobre o concurso

Lançado em outubro de 2021, as provas objetivas foram aplicadas pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), no dia 5 de dezembro. Mais de 32 mil candidatos participaram do certame, que disponibilizou 322 vagas com salários que variam de R$ 2.326,95 a R$ 3.908,22.

Entre os cargos de nível médio e superior estavam os de técnico administrativo operacional, agente socioeducativo, assistente social e psicólogo.

O resultado pode ser consultado clicando no link abaixo.

Resultado Final – ISE