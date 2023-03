“Noites Alienígenas” estreia dia 20 exclusivamente no Acre

Na próxima segunda-feira, 20 de março, acontece a pré-estreia de “Noites Alienígenas” exclusivamente no Acre, no Cine Araújo do Via Verde Shopping, às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos no Cine Araújo, no Via Verde Shopping ou no http://Ingresso.com

GAnhador de vários prêmios, Noites Alienígenas acompanha a história de Rivelino (Gabriel Knox), Sandra (Gleici Damasceno) e Paulo (Adanilo), três amigos de infância e da periferia que se reencontram em Rio Branco, cidade da Amazônia, em um contexto trágico.

O longa apresenta a periferia da Amazônia urbana, as fronteiras entre cidade e floresta, e a partir do realismo fantástico, aborda o impacto da chegada das facções criminosas do sudeste do Brasil para a Amazônia. A obra é inspirada no romance de mesmo nome escrito por Sérgio de Carvalho.