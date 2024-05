Em busca de recorde no Guinness, nigeriana pinta mais de 4 mil unhas em 72 horas

A manicure nigeriana Lisha Dachor, de 19 anos, afirmou que pintou mais de 4 mil unhas em 72 horas durante uma maratona de três dias. Ela fez isso porque deseja entrar no Guinness World Records (Livro do Recordes).

Para que a jovem conseguisse cumprir a tarefa, contou com uma equipe que se revezou no monitoramento do seu passo a passo, nos cuidados, massagens e entrega de água.

Os organizadores do Guinness estabeleceram que Lisha deveria pintar 60 unhas por hora para ser cotada a entrar no livro. Agora eles estão revisando as provas apresentadas pela nigeriana.

Ao ser questionada sobre as motivações de ter o seu nome no livro, a manicure afirmou que embarcou na empreitada no intuito de mudar a narrativa sobre mães adolescentes, que é o caso dela.

Dedicada ao trabalho de manicure há três anos, Lisha acredita que a iniciativa pode colocar as mulheres do norte da Nigéria em destaque. Além disso, colocar a região no mapa.