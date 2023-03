O novo endereço do artesanato acreano no coração de Rio Branco

Ao som de cânticos tradicionais do grupo Txanabu Huni Kuin, a vice-governadora Mailza representou o governo do Acre na inauguração da Casa do Artesanato Acreano, na manhã desta quinta-feira, 16, no Canal da Maternidade, em Rio Branco.

A ação reuniu esforços das secretarias de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), do Turismo e Empreendedorismo (Sete) e da Fundação Elias Mansour (FEM).

A obra é fruto de um termo de cooperação técnica para a criação de um espaço de comercialização do artesanato acreano. Mailza lembrou que, como senadora da República, destinou mais de R$ 19 milhões para a cultura e o empreendedorismo. “Isso é um porto seguro para o artesanato acreano, tão conhecido nacional e internacionalmente. Esse espaço acolhe o que é produzido pelas mãos criativas de nossos artesãos”, disse.

O secretário de Turismo, Marcelo Messias, vê no espaço uma oportunidade para negócios. “Vamos mostrar para o mundo o que existe de melhor produzido pelos artesãos acreanos. Essa ação tem muitas mãos envolvidas em parcerias, que têm ajudado no desenvolvimento de potencialidades”, destacou.

Já o secretário Assurbanipal Mesquita frisou a movimentação que o espaço vai proporcionar no Canal da Maternidade, lembrando a determinação do governador Gladson Cameli para ocupar os espaços públicos: “A Casa do Artesanato vai trazer nova vida a este ambiente, com gestão de negócios e sustentabilidade”.

A FEM foi responsável por ceder o espaço, que contempla inicialmente 35 expositores. “Quando a gente une forças, obras como esta são devolvidas à população. Cultura é movimento e identidade; as pessoas trazem, além do artesanato, brilho e alegria”, disse o presidente da instituição, Minoru Kinpara.

Mais de 300 peças estão expostas, reunindo desde a marchetaria produzida no Juruá, até biojoias, gamelas e utensílios decorativos. A coordenadora de Artesanato da Secretaria de Turismo, Suelany Paiva, garantiu a realização de uma busca ativa para contemplar novos profissionais do setor.

A arquiteta de ecodesign, Adriane Freitas, parabenizou a equipe do governo pela iniciativa. Ela participou recentemente da qualificação na produção de gamelas e tem seus produtos expostos na casa. “Esse espaço vai nos ajudar a levar nossa arte para fora do estado e com isso gerar mais oportunidades de negócios. Estamos felizes”, disse a artesã.

No evento, o empresário João Pereira representou a Federação das Indústrias do Estado (Fieac) e o presidente do Conselho Estadual de Turismo, Risomar Araújo, representou o trade turístico.

Serviço

A Casa do Artesanato Acreano funcionará todos os dias. De segunda a sexta, das 8 às 18h. Nos sábados, domingos e feriados, das 10 às 18h.