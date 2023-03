Oposição avalia mais uma etapa da operação Ptolomeu no Acre

Em discurso na sessão desta quinta-feira (16), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), comentou a respeito da decisão proferida pela ministra Nancy Andrighi, relatora do inquérito que apura denúncias feitas no âmbito da Operação Ptolomeu e tem como alvo o governador Gladson Cameli e a cúpula do governo.

O parlamentar disse que o governo de Gladson Cameli (Progressistas) ‘acabou e que falta somente a data de encerrar’. “Colegas deputados, a gravidade dos fatos eles saltam aos olhos eles pulam daqueles relatórios e eles gritam. Afirmar de que a corrupção se entranhou, de cima abaixo do governo, e se enraizou como um câncer em todas as áreas do governo. O governo do governador Gladson Cameli terminou. Falta somente a data de encerrar”, disse.

Ainda segundo o oposicionista, caberia uma moção de aplauso à ministra Nancy por não ser uma ‘lavajatista’. “Apesar dos pedidos de prisão e afastamentos feitos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal (MPF), a ministra optou pelo aprofundamento das investigações. A ministra é uma garantista. Ela não isenta e nem condena por antecipação, mas ela aprofunda a investigação. São graves as afirmações do seu relatório”, acrescentou.

Magalhães finalizou seu discurso afirmando que a equipe de governo de Gladson Cameli não está conseguindo ‘dormir’. “E olha que não falei das flores, ao dormir mais de 2h30 da manhã, acordei às 5 e recebi no celular a notícia de mais uma operação no Deracre e na Seinfra, envolvendo mais de 80 agentes federais. É triste saber que a equipe de governo Gladson Cameli não está conseguindo dormir. Está sendo acordada constantemente pela Polícia Federal”, concluiu.