Maio Verde: Veja programação para o mês da Defensoria Pública do Acre

O Dia Nacional da Defensoria Pública, da defensora e do defensor público, é comemorado anualmente no dia 19 de maio. Em alusão a data, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) elaborou um mês repleto de programações para celebrar e homenagear todos aqueles que atuam na instituição, dando ênfase ao trabalho social realizado e às ações de atendimento jurídico para a população que precisa dos serviços.

Desde o dia 1°, a fachada da sede administrativa da DPE, em Rio Branco, foi iluminada na cor verde para representar a data. Na última sexta-feira, 3, aconteceu o alinhamento de ações da 4ª Edicão do Programa Defensores do Futuro em Cruzeiro do Sul. Na próxima sexta-feira, 10, o Setor de Humanização prepara um café solidário para mães assistidas nas unidades da DPE, das 7h30 às 9h30 e posteriormente, um momento especial dedicado às mães servidoras da instituição, às 11h.

Comunidades de Rio Branco e também do interior do Acre serão beneficiados com ações do programa Defensoria Itinerante. Na capital, a DPE/AC promoverá os atendimentos nas comunidades dos bairros Calafate, Geraldo Fleming, Cohab do Bosque, Centro e Vila Acre. Já no interior, o programa atenderá nos municípios de Senador Guiomard e Plácido de Castro.

O Maio Verde terá como ponto alto, o VII Seminário da Defensoria Pública, que acontece nos dias 22 e 23, no auditório da Faculdade Estácio – Unimeta. Confira a programação completa e os itinerantes previstos para este mês de maio: