Tanízio acredita na inocência do governador Gladson Cameli

O líder do MDB na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Tanízio Sá, usou a Tribuna durante sessão ordinária desta quinta-feira (16) para pedir cautela àqueles que julgam e condenam o governador Gladson Cameli (PP), devido a Operação Ptolomeu.

O parlamentar disse acreditar na inocência do governador e acrescentou que o gestor tem feito de tudo para contribuir com as investigações realizadas pela Polícia Federal. Falou ainda, que não foi feito nenhum pedido por parte do Ministério Público Federal para afastamento de Gladson.

“Não podemos comemorar fazer pré-julgamentos, li boa parte do processo e irei esperar o final da investigação. Quem cometeu crime que pague, mas em nenhum momento foi pedido o afastamento do governador pelo MPF, ou foi citado que ele interferiu nas investigações, muito pelo contrário, ele abriu as portas do governo para ajudar”, disse.

Tanízio finalizou seu discurso afirmando que acredita na inocência do governador Gladson Cameli.