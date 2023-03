A vereadora Elzinha Mendonça sugeriu na sessão de terça-feira, 14, na Câmara Municipal de Rio Branco, uma revisão ao Regimento Interno da Casa.

“Levei à tribuna uma Indicação referente à revisão do Regimento Interno, pois atualmente como bem sabemos se encontra defasado. Acredito que dessa forma conseguiremos atender às reais necessidades deste parlamento, a seguinte indicação prevê que seja constituído um Comitê Especial para ser analisado, debatido, revisado e apresentado proposta de um novo regimento para a Câmara Municipal de Rio Branco, por se tratar de um dos documentos mais importante da Casa, não poderia deixar de fazer esta Indicação”, falou a vereadora.

Elzinha destacou também a audiência pública ocorrida na segunda-feira, 13, no qual debateu a criação do Plano Municipal de Saneamento Básico. “Extremamente importante esse debate já que em tudo em nossas vidas nós precisamos de direcionamento e eu encaminhei um pedido que fosse enviado para a Umarb o plano para que a gente possa levar discussão antes que esse seja votado aqui nesta Casa, visto que um plano dessa magnitude não pode ser feito dentro de quatro paredes, nem somente com entidades, secretarias e sim ele precisa ser discutido, debatido com as partes mais interessadas que é a população de Rio Branco”, finalizou.