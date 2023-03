Fiocruz mostra aumento de casos de Covid-19; saiba como é importante você se vacinar

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou o boletim InfoGripe que sinaliza novo aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados por Covid-19 no Brasil. A melhor forma de proteção contra casos graves e mortes pela doença é a vacinação. O Ministério da Saúde já disponibilizou doses para a vacinação dos grupos prioritários e para completar o ciclo vacinal de quem está com a dose de reforço atrasada.

O Acre está no grupo que aparece em alta nos casos de Covid-19. Por isso, completar o ciclo de imunização é fundamental no Estado.

De acordo com a fundação, Mato Grosso do Sul e Pará se juntaram à lista de 18 estados com tendência de alta nos casos. Segundo o boletim, nas últimas quatro semanas epidemiológicas, a prevalência entre as notificações positivas para vírus respiratórios foi de:

Influenza A: 2,8%;

Influenza B: 3%;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR): 26,8%;

Coronavírus: 49,7%.

Já em relação aos óbitos:

Influenza A: 3,9%;

Influenza B: 3,1%;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR): 0,8%

Coronavírus: 91,4%.

É importante lembrar que outras formas de prevenção também são muito importantes para conter a transmissão do vírus, como ficar atento aos sintomas, entre eles febre, coriza, dor de cabeça e no corpo, realizar a testagem, evitar o contato com casos suspeitos e respeitar o período de isolamento para casos confirmados.

Vacina é vida

O Ministério da Saúde ressalta a importância da vacinação, inclusive com as doses de reforço, para conter o avanço da doença. Desde fevereiro, o Movimento Nacional pela Vacinação reforça a importância da imunização em grupos prioritários e em quem precisa completar o ciclo vacinal contra a Covid-19.

O foco inicial está nas pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos acima de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, funcionários e pessoas que vivem em instituições permanentes, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Conforme o avanço da vacinação, novos grupos poderão ser incluídos. Por isso, todos precisam ficar atentos às informações de cada município.

É importante lembrar que esta também é uma oportunidade para quem não faz parte do grupo prioritário e ainda não completou o esquema vacinal primário, com duas doses, ou não recebeu a dose de reforço. Nesse sentido, o Ministério da Saúde enfatiza a necessidade da imunização complementar. As vacinas contra Covid-19 estão disponíveis gratuitamente em todas as unidades de saúde.