Governo reduz base de cálculo do ICMS e tem menor taxação sobre produção bovina

André Ricardo março 15, 2023 – 16h45min

Sensível à demanda dos produtores de gado bovino do estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), decretou a redução da pauta do boi, que é a base de cálculo da alíquota do ICMS, em operações interestaduais. A medida foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 15.

Para reduzir a pauta, técnicos da Sefaz realizaram uma pesquisa de preço, fixando o valor abaixo do que está sendo praticado no mercado. A taxação, por sua vez, será mais baixa na saída de gado bovino do estado, tornando a produção acreana mais atrativa, já que o preço ao produtor implicará agora em uma média de R$ 100,00 por cabeça.

Há alguns anos, o mercado do gado cresceu consideravelmente, impulsionado por uma demanda de compras internacionais. Isso acabou gerando um crescimento exponencial em investimentos na criação de bezerros, o que resultou na acomodação do mercado nos dias de hoje e a consequente queda dos preços em todo o país.

No início de 2022, porém, o governo do Estado regulamentou um benefício de redução de 12% para 4% na alíquota sobre o ICMS incidente sobre a saída interestadual de gado bovino.

Contudo o benefício, que precisa ser devidamente autorizado em assembleia por todos os estados, venceu no último dia 28 de fevereiro. Uma articulação no sentido de pleitear a renovação do benefício tem sido realizada pela Sefaz, mas ainda não obteve êxito junto aos demais estados, uma vez que eles não possuem esta prerrogativa.

“Estamos trabalhando incansavelmente para reduzir a alíquota do ICMS para voltar a 4%, atendendo à demanda dos produtores acreanos, bem como em convencimento aos outros estados”, disse o secretário adjunto da Receita Estadual, Clóvis Gomes, ao ressaltar que a expectativa é de que, em breve, o estado alcançará um resultado ainda mais positivo.