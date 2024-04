Mãe e filho ficam em estado grave após explosão em apartamento de Porto Velho; vídeo

De acordo com informações da Secretaria de Saúde do Estado (Sesau), a mulher foi socorrida com queimaduras de segundo grau espalhadas por todo o corpo. A atualização sobre o estado de saúde do jovem não foi revelado pela pasta até a última atualização desta matéria.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o impacto da explosão foi tão forte que danificou portas e janelas de quase todos os apartamentos do prédio.

Janelas danificadas após explosão em apartamento da zona Sul de Porto Velho — Foto: Gladson Souza/Rede Amazônica

De acordo com testemunhas, a explosão teria ocorrido quando a mulher tentou acender o fogo do fogão para cozinhar. Além dela e do filho, a cadela de estimação da família também ficou ferida e foi encaminhada para um hospital veterinário.