Por que Elon Musk não poderia comprar sozinho a Globo, como pediu perfil no X

Elon Musk é dono do X (antigo Twitter) e atacou decisões do ministro Alexandre de Moraes Imagem: Dan Matt/Flickr

No sábado, o perfil humorístico ‘Joaquin Teixeira’ do X (antigo Twitter) lançou uma provocação a Elon Musk. “O grande problema no Brasil se chama TV Globo ou Globo lixo como é conhecida agora. Você pode facilmente usar alguns dólares, comprar essa rede de TV demoníaca e salvar nosso país”, postou em inglês.

“Quanto custaria?”, respondeu o empresário, crítico de suposta falta de liberdade de expressão no Brasil e novo ídolo da extrema direita. Na sequência, ele colocou um emoji de gargalhada. No ranking em tempo real da revista ‘Forbes’, o dono da Tesla e SpaceX, entre outros negócios, oscila do 1° ao 3° lugares entre os mais ricos do planeta. Na cotação de hoje, sua fortuna é equivalente a R$ 921 bilhões.

Mesmo se quisesse, Musk não poderia comprar sozinho a TV Globo em razão do que determina a Constituição. “Apenas brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos e empresas brasileiras que tenham sede no país podem ser proprietários de empresa jornalística e de radiodifusão (TV e rádio)”, diz a norma jurídica.

“Em caso de sociedade com estrangeiros, pelo menos 70% do capital da empresa deve pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos”, determina o texto constitucional. Ou seja, mesmo que conseguisse sócios para viabilizar o negócio, o bilionário sul-africano naturalizado norte-americano não seria majoritário.

Quanto custa a TV Globo? Fontes do mercado publicitário falam entre R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões. Em 2023, o Grupo Globo, do qual a emissora faz parte, teve receitas de R$ 15,1 bilhões e lucro líquido de R$ 838,7 milhões. Fundada em 1965 pelo jornalista Roberto Marinho, a emissora líder de audiência nunca esteve à venda.