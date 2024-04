Campeão olímpico pela Seleção Brasileira coloca medalha de ouro à venda por R$170 mil

Uma medalha de ouro, conquistada nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 pela Seleção Brasileira de Futebol, foi colocada à venda na internet na segunda-feira, 22, por R$ 170 mil.

A medalha, que pesa 500g/600g e foi produzida com prata e ouro, conta com o case original, o pin entregue aos atletas campeões e tem bom estado de preservação.

Única disponível para venda no mundo, a peça de ouro foi produzida pela Casa da Moeda do Brasil. A identidade do vendedor foi preservada pela Memorabília do Esporte, site responsável pelo anúncio. (Confira aqui)

Nas Olimpíadas do Rio, receberam essa medalha os seguintes jogadores: Weverton, Uilson, Zeca, William, Douglas Santos, Rodrigo Caio, Marquinhos, Luan Garcia, Walace, Rodrigo Dourado, Thiago Maia, Renato Augusto, Rafinha Alcântara, Felipe Anderson, Luan, Gabigol, Gabriel Jesus e Neymar.

Além do valor simbólico da medalha, estima-se que a conquista do ouro rendeu cerca de US$ 100 mil (R$ 515 milhões, na cotação atual) a cada atleta. O valor obtido com a venda da medalha será destinado à iniciativas e/ou instituições sociais.