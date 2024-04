Câimbra: o que é, por que acontece e como evitar

A câimbra é uma contração muscular repentina, dolorosa e involuntária que pode ocorrer em qualquer parte do corpo. “Ela não é perigosa e não costuma provocar lesões graves, porém, dependendo da intensidade da câimbra, a pessoa pode ficar com o músculo dolorido por horas”, conta a Raquel Silvério, fisioterapeuta e diretora clínica do Instituto Trata.

“Deve ser um motivo de preocupação em pacientes diabéticos, cardiopatas e nefropatas, uma vez que pode indicar problemas no equilíbrio hidroeletrolítico, favorecendo quadros agudos graves, entre eles, arritmias e paradas cardiorrespiratórias”, destaca o Dr. Marcos Costa, ortopedista.

Por que a câimbra acontece?

Os principais fatores que podem colaborar para a ocorrência de câimbras são:

Desidratação;

Exercícios físicos intensos;

Alterações metabólicas;

Mau condicionamento físico;

Falta de sais minerais, especialmente sódio, potássio, cálcio e magnésio;

Gravidez;

Problemas na circulação, por exemplo, varizes;

Sedentarismo;

Movimentos repetitivos.

“Se você tem um déficit muscular grande, pode acontecer de, ao fazer determinado exercício, você sentir uma câimbra no músculo exigido. Com o passar do tempo, o fato de você começar a ativar essa musculatura e de dar uma coordenação à ela faz com que as câimbras diminuam. Agora, se você tem uma outra condição no seu organismo associada à câimbra, por exemplo, desequilíbrios metabólicos, é preciso diagnosticar e tratar da maneira correta com a ajuda de um especialista”, diz a fisioterapeuta.

Como aliviar a câimbra?

Para lidar com a câimbra, é preciso interromper a atividade física, se hidratar, realizar alongamentos, fazer compressas quentes no local, para relaxar a musculatura, e aplicar massagens.

“No momento em que ela ocorre, nós, como fisioterapeutas, de uma forma muito gentil e delicada, alongamos o músculo, dando um estímulo para a região que está tendo uma contração involuntária, e, em seguida, fazemos uma liberaçãomiofacial”, detalha Raquel.

De acordo com a Vanessa Fursetenberger, educadora física, em casos mais graves, quando avaliados por um médico, pode ser indicado o uso de medicamentos.

“Se tiver histórico de câimbras de repetição, medidas importantes são melhorar a hidratação e, a partir de uma consulta com um profissional, avaliar a necessidade de suplementação de sais minerais, vitaminas e micronutrientes”, revela o médico.

Como evitar a câimbra?

Para evitar a câimbra, é recomendado:

Fazer alongamentos antes e depois de se exercitar;

Manter um estilo de vida ativo;

Hidratar-se adequadamente ao longo do dia, especialmente ao se movimentar;

Evitar substâncias como cafeína, nicotina e efedrina, que podem aumentar a desidratação e estimular a contração;

Melhorar o condicionamento físico;

Prestar muita atenção na execução dos exercícios;

Cuidar bem da saúde no geral, com uma alimentação equilibrada, descanso, gerenciamento do estresse e outras práticas.

“Sempre que tiver alguma dúvida, desconforto ou limitações das suas tarefas diárias devido à câimbra, não hesite em procurar um atendimento de saúde“, conclui Vanessa.