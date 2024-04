Avião da Cimed sai da pista durante pouso; veja momento

Uma aeronave registrada em nome da empresa farmacêutica Cimed saiu da pista de pouso na tarde desta terça-feira (23), no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Vídeo mostra pessoas do lado de fora da aeronave. Em imagem compartilhada nas redes sociais, é possível ver o jato de matrícula PP-DYB cercado de fumaça. Não há detalhes de quantas pessoas estavam a bordo.

Aeronave passou menos de 10 minutos no ar, mostram dados do FlightAware. Dados do voo indicam que ele saiu de Chapecó às 13h36 e pousou em Erechim às 13h43. As duas cidades ficam distantes cerca de 100 km.