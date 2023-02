Do Congresso em Foco —

Os deputados da região Norte foram os que mais gastaram a cota parlamentar nos quatro anos da atual legislatura, que se encerra nesta terça-feira (31). Ao todo, os 65 deputados que representam a região utilizaram R$ 90,4 milhões da verba da Câmara desde fevereiro de 2019, uma média de R$ 1,39 milhão por representante. Os valores não consideram os gastos com passagens aéreas, uma vez que o valor do deslocamento do parlamentar para Brasília varia de acordo com o estado de origem. As passagens para o Norte são as mais caras do país.

Os dados foram levantados pelo Instituto OPS, especializado no monitoramento da chamada Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), também conhecida como cotão, a pedido do Congresso em Foco. As informações estão disponíveis no portal de transparência da Câmara e compreendem o período de 1º de fevereiro de 2019 a 26 de janeiro de 2023. A maior parte dos gastos é reembolsado aos deputados pela Casa, mediante apresentação de nota fiscal.

Os deputados do Acre foram os que mais gastaram, somando R$ 13,8 milhões. Em seguida, estão os parlamentares do Amapá (R$ 12,9 milhões); de Tocantins (R$ 12,12 milhões); e de Roraima (R$ 11,3 milhões).

O deputado Jesus Sérgio (PDT-AC) teve o maior gasto, somando R$ 1,8 milhão utilizados da cota parlamentar. O segundo lugar pertence à colega de bancada Jéssica Sales (MDB), que gastou R$ 1,8 milhão. Outros dois deputados acreanos estão no top 10 dos mais gastadores: Flaviano Melo (MDB), que gastou R$ 1,75 milhão; e Dra. Vanda Milani (Pros), que gastou R$ 1,72 milhão.

Leia a reportagem na íntegra aqui:

https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/veja-quem-sao-os-dez-deputados-que-mais-gastaram-verba-da-camara-desde-2019/