Um dia após homicídio, PM prende suspeito no bairro Comara

Na tarde desta sexta-feira, 27, uma guarnição do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre (2° BPM/PMAC) prendeu um homem de 26 anos, suspeito de homicídio, com mandado de prisão em aberto. A ocorrência se deu no bairro Comara, em Rio Branco.

A equipe policial foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para averiguar uma denúncia segundo a qual dois homens que teriam praticado um homicídio no bairro Triângulo na última quinta-feira, 26, estariam em uma residência no local indicado.

No local, ao visualizarem a viatura, várias pessoas saíram correndo por uma área de mata. Na residência indicada, um indivíduo conhecido por “Caveirinha” foi abordado pelos policiais e, após consulta, foi constatado o mandado de prisão em seu desfavor.

Também foram encontrados e apreendidos no local, um colete balístico e um celular, que foram encaminhados para a delegacia, juntamente com o homem detido, para as providências cabíveis. (PM)