Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), da Polícia Militar do Acre (PMAC), prendeu na manhã desta sexta-feira, 27, três pessoas por roubo e receptação. A prisão ocorreu no bairro João Eduardo, sendo encontrado com eles, um caminhão de bebidas roubado.

Informados pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) de um roubo a um caminhão de bebidas, Mercedes Benz 710, na Rodovia BR-364, proximidades do Bujari, e que dava conta que estaria no bairro João Eduardo. Os militares, imediatamente, se deslocaram ao endereço repassado.

Ao chegar ao endereço, a equipe visualizou os homens descarregando o veículo em uma residência. Questionado, um dos homens informou que a carga e o caminhão eram produto de roubo. Três homens foram presos e os veículos utilizados no cometimento do roubo apreendidos.

O caminhão e a carga, de grades e fardos de variadas bebidas alcoólicas, refrigerantes, energéticos, entre outros, foi encaminhada e entregue na Delegacia de Flagrantes (Defla).

Foragido da Justiça

Guarnição de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) durante patrulhamento de rotina realizou a abordagem a um homem, no bairro Vila Betel. Após consulta criminal via COPOM foi constatado que existia um mandado de prisão em seu desfavor. O homem foi preso e encaminhado a Defla.