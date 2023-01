Um dos eventos de longa tradição no calendário das atividades do Estado do Acre é o das festividades de São Sebastião, que movimenta um grande fluxo de pessoas em Rio Branco, Xapuri e Epitaciolândia, municípios onde o Santo é padroeiro ou tem uma comunidade forte e participativa. As atividades em Xapuri iniciaram no último dia 16 e se encerraram em 22, onde o 20 de janeiro, dia da Festa de São Sebastião, houve maior presença de pessoas.

Através da Secretaria de Estado da Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur), o governo do Acre deu suporte para a realização dos eventos, onde em Xapuri houve uma grande retomada dos fiéis participando das festividades, movimentando a economia local segundo o diretor de turismo, Márcio Pereira.

“A pedido do governador, a secretaria deu esse suporte aos municípios, onde em Xapuri, que já tem a sua tradição e recepção de grande quantidade de turistas para o evento, conseguimos movimentar certa de R$ 145 mil, onde o setor de empreendedorismo com muita dedicação atendeu a todos os participantes”, disse Márcio.

Para o titular da secretaria, Assurbanipal Mesquita, que foi acompanhar a festa de perto, verificar as ações que a secretaria auxiliou é bastante gratificante.

“O governo está presente no evento auxiliando com orientações e a infraestrutura necessária, como tendas, barracas e equipamentos para proporcionar aos empreendedores a condição de contribuir para uma boa movimentação financeira no município, fortalecendo a economia, turismo, gastronomia e hospedagem. E me sinto feliz em estar participando dessa retomada com nossa equipe e verificar que as pessoas também estão confiantes no crescimento do mercado local”, destacou o secretário.