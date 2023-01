Pesquisa vê redução no preço do material escolar no Acre

Os preços médios de itens de material escolar podem ter redução média de 22,6%, a depender das pesquisas dos consumidores da capital acreana. A constatação é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac), em pesquisa realizada na primeira quinzena de 2023.

As fontes dos preços base da análise são preservadas, de modo que os preços são considerados tão somente para referência de mercado no momento em que se aproxima o início do ano escolar em 2023.

A análise distingue itens escolares com redução maior que 50%, como é o caso da caixa de lápis de cera (-50,92%) e da folha de papel com pauta (-89,13%). Além disso, o estudo destaca alguns itens da relação encontrados com o mesmo preço em mais de uma papelaria rio-branquense, como jogo de caneta hidrográfica grossa, lápis nº02, papel com pauta, cartolina e compasso.

Para o assessor da presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó, a análise se faz oportuna. “Principalmente em razão da necessidade de otimização dos recursos financeiros para esta demanda, vez que o preço representa o sinalizador para a melhor compra e venda de bens e serviços”, finaliza.