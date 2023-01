O Governo do Acre está pedindo apoio da Prefeitura de Assis Brasil e organismos federais como a Receita Federal, Agência Nacional do Petróleo (ANP) e polícias e Rodoviária Federal para ampliar a segurança dos moradores de Assis Brasil e Iñapary, no Peru, os quais buscam no lado acreano aquisição de gêneros de primeira necessidade e combustíveis.

Há bloqueios em vários pontos das rodovias do País e cidades estão desabastecidas no Peru. Como Assis Brasil é separada de Iñapary apenas pelo Rio Acre, os peruanos entram em território brasileiro para adquirir alimentos e outros produtos, especialmente combustíveis.

“A Sejusp entende que a questão requer senso humanitário, cooperação e reciprocidade com os vizinhos irmãos, adotando medidas em que prevaleçam a ordem e a segurança de todos na fronteira”, disse o secretário de Segurança do Acre, Américo Gaia.