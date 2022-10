FA realizam transporte de urnas em 33 comunidades remotas

Pelo menos 33 comunidades remotas do Acre, entre tribos e vilas ribeirinhas, estão recebendo a presença das Forças Armadas neste domingo de eleição em cinco municípios do Acre.

As FA estão em Feijó, Assis Brasil, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira fazendo o transporte de urnas e pessoas. O translado de equipemantos e pessoal para aldeias indígenas e lugares de difícil acesso também é realizado pelas tropas em 119 localidades de nove unidades da Federação. O Acre, junto com o Amazonas e Roraima são os estados com a maior quantidade de localidades que necessitarão desse tipo de apoio.

Mas não é só isso: as FA também atuam na segurança do processo eleitoral em 21 pontos de votação de Rio Branco, Porto Acre, Sena Madureira, Santa RosaManoel Urbano, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Tarauacá, Jordão, Brasiléia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Feijó, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia e Bujari.