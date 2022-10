Mapa de intenção de voto de turno para presidente do Brasil em 2022

A plataforma Mapas do Brasil Usa uma modelagem simples que aponta tendências gerais, baseado no modelo estatístico que considera todas as eleições anteriores já realizadas e base nos dados de pesquisas mais atuais (de 1 a 30 setembro 2022), de dez diferentes institutos de pesquisas do Brasil.

Pelos dados agregados observa-seLula da Silva na frente em 18 estados, nos maiores colégios eleitorais do país: sudeste e nordeste. Jair Bolsonaro em 9 estados, dentre eles o centro-oeste e dois do sul. Nenhum outro candidato aparece na frente em qualquer Estado.