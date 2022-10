Acompanhado de familiares, Gladson vota em Cruzeiro do Sul

O candidato à reeleição Gladson Cameli, acompanhado da mãe Linda Cameli e seu filho Guilherme, votou na manhã deste domingo, 2, na escola Governador Hugo Carneiro, em Cruzeiro do Sul.

Gladson foi recebido por apoiadores como o prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima, a primeira-dama Lurdinha, eleitores e imprensa local.

“Apesar de termos feito uma campanha muito feliz, os últimos dias foram muito difíceis. Por isso quero dedicar às pessoas que moram nos lugares mais distantes, às nossas crianças e à jovem que faleceu no nosso penúltimo dia de campanha, uma jovem que sonhava com um futuro melhor”, enfatizou Gladson Cameli.

O governador aproveitou a ocasião para reforçar a importância do processo democrático e das eleições para o futuro do Acre e do Brasil.

“É importante termos um recomeço. É hora deixarmos toda a negatividade para trás”, pontuou o Gladson que vai acompanhar a apuração em Rio Branco, ao lado da família.