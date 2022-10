Prefeitura reabre CAC do Mercado do Quinze, no 2o Distrito da capital

Atendendo a pedidos da comunidade do Segundo Distrito, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), reinaugurou na manhã desta quarta-feira (28), o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) do Quinze, que atende aos moradores também dos bairros, Triangulo, Cidade Nova, Seis de Agosto, Taquari entre outros. O centro, que antes estava na Rodoviária, retorna para o Mercado do Quinze, para melhor atender a todos.

O secretário Municipal de Finanças, Cid Ferreira, afirmou que o CAC traz uma força econômica para o mercado e, que com toda certeza ajudará a movimentação.

“Colocamos novas cadeiras, novos mobiliários, ar condicionado, computadores. Essa é a nossa principal meta: trazer dignidade para a população.”

De acordo com Jonatas Nascimento, coordenador do CAC do Quinze a estrutura ficou muito boa.

“Mudou a estrutura interna, mudou arquitetura do espaço, trouxe computadores novos, internet e fez uma capacitação dos servidores Aqui está começando com tudo novo.”

O coordenador do Mercado do Quinze, Francisco Ferreira, frisou que antes era muito contramão e que hoje o pessoal está muito feliz.

“A população tanto daqui do bairro do Quinze, Seis de Agosto, Cidade Nova que também usarão os serviços desse CAC.”

Estiveram presentes na reinauguração, os secretários municipais da Casa Civil, Valtim José, o de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago e o assessor de Articulação Institucional, Helder Paiva, além do vereador Ismael Machado.

Relacionado