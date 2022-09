Sesc Partituras apresenta concerto com Trio Rio Branco

Apresentações com obras dos compositores brasileiros Lorenzo Fernândez, Luciano Gallet e Flausino Valle, autores de músicas clássicas, serão tocadas pelo Trio Rio Branco. A apresentação faz parte do projeto Sesc Partituras e será realizada nesta sexta-feira, 23, às 19h30, no Anfiteatro da Ufac. O evento tem entrada gratuita.

Além de promover a circulação de projetos artísticos-culturais nacionalmente e dar apoio à preservação do patrimônio musical brasileiro, o projeto Sesc Partituras incentiva o público, as vivências e a difusão da música de concerto. Em Rio Branco, o projeto contará com a apresentação aberta ao público.

Trio Rio Branco

O Trio Rio Branco é um grupo camerístico (violino, violoncelo e piano) nascido na Universidade Federal do Acre (Ufac) e formado pelos servidores Leonardo Vieira Feichas, Letícia Porto Ribeiro e Marcelo Brum. Tem como principal foco de atuação a música erudita original para a formação, desde o repertório canônico até a música brasileira – seu principal foco de interesse.

Com a retomada dos concertos públicos neste ano de 2022, o grupo prepara apresentações com música brasileira (Lorenzo Fernândez, Luciano Gallet e Flausino Valle) e um programa especial em comemoração ao bicentenário do compositor francês César-Auguste-Jean-Guillaume-Hubert Franck.

SERVIÇO

Sesc Partituras – Trio Rio Branco

Quando: 23 de setembro, sexta-feira, às 19h30.

Onde: Anfiteatro da Ufac

Quanto: Entrada gratuita

Informações: (68) 3302 1066 (setor de Cultura)