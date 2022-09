Mulheres são presas levando 40kg de skunk pela BR364

A Polícia Militar,por meio da Companhia de Policiamento com cães (Cpcães), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), apreendeu na quarta-feira, 21, mais de 40 quilos de entorpecentes em abordagem a um coletivo que fazia o trajeto Cruzeiro do Sul/Rio Branco.

Os militares realizaram uma abordagem no coletivo, e com auxílio da cadela farejadora Safira encontraram três malas contendo mais de 40 quilos de entorpecentes, aparentando ser Skunk. Duas mulheres foram presas na ação, inicialmente elas negaram o crime, mas com imagens de câmeras da rodoviária de Cruzeiro do Sul foi possível constatar que elas eram as donas das malas.

Os policiais militares encaminharam as envolvidas e todo material entorpecente encontrado à delegacia de polícia federal, em Rio Branco, para que fossem tomadas as providências sobre o caso.