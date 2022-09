Candidatos têm até sexta para pagar inscrição do concurso do Senado

Está encerrado o período de inscrição para o concurso do Senado Federal. O prazo, iniciado no dia 23 de agosto, terminou nesta quarta-feira (21) às 16h. Quem se inscreveu tem até sexta-feira (23) para pagar a taxa de inscrição, cujo valor varia de acordo com o cargo escolhido. Os candidatos ainda têm cerca de um mês e meio para estudar para as primeiras provas, que serão aplicadas no dia 6 de novembro.

O concurso oferece 22 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva com 980 vagas. O número de inscritos ainda não foi divulgado pela FGV, responsável pelo processo seletivo, já que o prazo para pagamento da taxa de quem já se escreveu ainda não se encerrou. Todas as informações sobre a prova são divulgadas na página do concurso, no site da fundação.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas em todas as capitais, as provas de títulos serão feitas remotamente e as demais fases se darão em Brasília. No dia 6 de novembro, serão aplicadas as provas objetivas e discursivas para técnico e analista, além das provas objetivas para advogado e consultor. No dia 27 de novembro, será a vez das provas discursivas para advogado e consultor.

Chances

O último concurso do Senado foi feito há dez anos. Desta vez, a validade será de dois anos, prazo que pode ser prorrogado por igual período. Isso significa que os aprovados para o cadastro de reserva têm chance de convocação até quatro anos após a homologação dos resultados. Das 980 vagas para o cadastro de reserva, 704 são de concorrência geral, 205 são para negros e 71 são para pessoas com deficiência.

As vagas são para analista legislativo nas áreas de administração, arquivologia, assistência social, contabilidade, enfermagem, engenharia eletrônica e telecomunicações, engenharia do trabalho, informática legislativa, processo legislativo e registro e redação parlamentar. Também há vagas para advogado, consultor legislativo e técnico legislativo/policial legislativo.

Fonte: Agência Senado