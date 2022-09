Célio não vê problema na data de eleição na Câmara de Rio Branco

A composição das chapas para eleição da próxima Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Branco foi o tema do discurso do vereador Célio Gadelha (MDB) no grande expediente da sessão desta quinta-feira (22), Gadelha confirmou sua participação para o pleito e defendeu a data da eleição para a próxima quinta-feira (29) justificando que não há nenhuma irregularidade para que a votação aconteça, pois a data da eleição está em conformidade ao Regimento Interno da Casa de Leis.

‘’Então não vejo nada de anormal acontecer essa eleição agora, o regimento interno desta Casa diz que ela deve acontecer até o dia 31 de dezembro, e em 2018 isso já aconteceu, o que peço é que os vereadores tenham consciência que não estamos fazendo nada que não esteja dentro do regimento interno, esta Casa será sempre pautada com responsabilidade e transparência”, disse o emedebista.

Com relação ao requerimento apresentado pelo vereador Emerson Jarude (MDB) para o corte do ponto dos vereadores que faltaram a sessão sem justificativa, Gadelha não poupou criticas aos pares e disse; “Eu queria que todos estivessem aqui para ouvir o que estou dizendo, não tenho nada contra nenhum vereador, mas eu achei uma falta de respeito com a população que os elegeram para representa-los.”

Por fim, desejou boa sorte aos pares que irão concorrer ao pleito da Mesa Diretora “Todos merecem concorrer a um espaço na Mesa, admiro o vereador Raimundo Neném que também colocou seu nome e peço que seja uma eleição transparente pois temos que ter zelo e responsabilidade com esta Casa”, finalizou.