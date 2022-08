 Magalhães pede celeridade em indenização a servidores do Detran e Depasa

O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta terça-feira (9) que junto com o colega Pedro Longo debateu na Procuradoria Geral do Estado o cumprimento da Emenda Constitucional que garantiu indenização aos servidores demitidos do antigo Depasa e Detran, os quais não receberam nenhuma verba ao vencimento dos contratos.

Edvaldo e Longo pediram celeridade no pagamento. “A lei está em vigor e estabelece prazo para que sejam efetivados pagamentos”, completou. A PGE tomará um caso de cada órgão para repercussão geral, o que deixou Magalhães satisfeito.