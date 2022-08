Lima se diz alegre com Jorge Viana e Marcus Alexandre ao governo do Acre

O deputado Jonas Lima disse nesta terça-feira (9) que viu com alegria a chapa do PT ao governo, com Jorge Viana e Marcus Alexandre. Ele exaltou o currículo de ambos, afirmando que os dois são muito queridos pela população.

“Vamos à luta. Gosto de lutar, sou guerreiro”, disse ele, afirmando que não é candidato à reeleição. Segundo ele, Jair Bolsonaro quer voltar ao militarismo no País. “Um presidente que não fez nada pelo Brasil”.

Com a chapa do PT, será possível tirar o dançarino do Palácio Rio Branco, diz Lima.