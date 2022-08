A deputada Antônia Sales disse nesta terça-feira (9) que as indefinições do fim de semana no mundo político eram grandes até o último momento.

“O nosso partido apresenta uma mulher pela primeira vez após 40 anos de gestão masculina no Acre”, disse. “Estamos apresentando a deputada Mara Rocha e para Senado, Marcia Bittar, que não sei qual pecado cometeu para ter a imagem denegrida”, disse.

“Nós do MDB a aceitamos sim para que seja candidata a senadora. Não somos ditadores. Se ela é criticada por algo que falou quem não comete deslizes, quem não fala sem pensar?”, disse Sales.

Ela destacou também a nova dinâmica da política, que determina apoio aos municípios idependentemente da cor partidária defendida pelo gestor. Esse perfil pode ser resumido no mandato de Jéssica Sales, deputada federal que trabalha para todas as prefeituras. “Parabéns a ela e todos os representantes que ajudaram sem ver cor partidária”, disse.