O Governo do Acre está recrutando 80 estagiários estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação, Tecnólogo em Gestão Pública, Tecnólogo em Recursos Humanos, e Letras Português. As inscrições vão até 19 de agosto mediante apresentação de documentos no endereço vagas.estagioielac@gmail.com.

A bolsa de estágio compreende valores de R$574 a R$784.

O edital completo pode ser acessado abaixo ou no Diário Oficial do Estado: http://www.diario.ac.gov.br/

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

EDITAL SEPLAG/IEL N° 05/2022

O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, APOR MEIO DA SECRETARIA DE

ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura do Processo Seletivo Simplificado para Seleção

de Estagiários, para atender as necessidades do Governo do Estado do Acre,

no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, a

ser realizado por intermédio do INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL.

DAS INSCRIÇÕES

Em atendimento a regras de isolamento social e orientações da OMS

contra a disseminação do Novo Coronavírus (Covid-19) as inscrições

serão realizadas EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico a partir das

00h:00m do dia 08/08/2022 até as 23h:59m do dia 19/08/2022, através

do envio da documentação abaixo relacionada para o endereço eletrônico vagas.estagioielac@gmail.com

Ficha de Inscrição (anexo I)

Histórico Escolar que conste as notas/menções referente o 1º semestre

de 2022

Cópia RG e CPF

Declaração de Matrícula da Instituição de Ensino

Serão processadas apenas as inscrições e documentações recebidas

dentro dos prazos e horários estabelecidos no item anterior.

Não haverá protocolo automático das inscrições. Os protocolos serão

enviados por e- mail e de forma remota pela equipe do IEL.

O envio remoto do protocolo caracteriza apenas o recebimento das inscrições e não o processamento da documentação enviada pelo candidato.

É de exclusiva responsabilidade do candidato, anexar de forma correta a documentação exigida no item 3.1, podendo ser enviada em formato de word, pdf ou jpeg.

O IEL não ser responsabilizará por inscrições não processadas em virtude de falhas técnicas, envio de anexos corrompidos, envio de e-mails

fora dos prazos ou com ausência de documentações anexadas.

O candidato trans (travesti, transexual ou transgênero) que desejar

atendimento pelo NOME SOCIAL e ainda não possui os documentos

oficiais retificados com o seu nome, poderá solicitá-lo pelo e-mail: vagas.estagioielac@gmail.com, até o dia 19/08/2022.

Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais

como: via postal, telefone ou fax. O IEL reserva-se o direito de exigir,

a qualquer tempo, documentos que atentem a condição que motiva a

solicitação de atendimento declarado.

30 Terça-feira, 09 de Agosto de 2022 Nº 13.345 DIÁRIO OFICIAL30

O candidato nesta situação deverá realizar sua inscrição informando seu nome civil no campo nome completo, ficando ciente de que o nome social

enviado no e-mail será utilizado em toda a comunicação pública do processo seletivo, sendo considerado o nome civil apenas para as etapas internas na devida identificação do candidato, nos termos legais.

DAS VAGAS

MUNICÍPIO CURSOS QUANT. DE VAGAS PRÉ – REQUESITO TURNO DA VAGA DE ESTÁGIO

Rio Branco Administração 20 + CR Alunos a partir do 2° período Matutino e Vespertino

Rio Branco Ciências Contábeis 15 + CR Alunos a partir do 2° período Matutino e Vespertino

Rio Branco Sistemas de Informação* 20 + CR Alunos a partir do 2° período Matutino e Vespertino

Rio Branco Tecnólogo em Gestão Pública 10 + CR Alunos a partir do 2° período Matutino e Vespertino

Rio Branco Tecnólogo em Recursos Humanos 10 + CR Alunos a partir do 2° período Matutino e Vespertino

Rio Branco Letras Português 5 + CR Alunos a partir do 2° período Matutino e Vespertino

*CR – Cadastro de Reserva

*Serão aceitas inscrições para os seguintes cursos relacionados à Informática: Análise de Sistemas; Sistemas de Informação; Licenciatura em Informática.

DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR:

Estar frequentando efetivamente o curso; Ter disponibilidade para estagiar em regime de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas semanais; Que não esteja

cursando o último período e; Ter idade mínima de 16 anos, na data de início do estágio.

DO PROCESSO DE SELEÇÃO

A seleção que trata este disposto adotará como critério de maior média global das notas obtidas, para a organização da lista de classificação, que

será feita em ordem decrescente, de acordo com o turno indicado pelo estudante disponível para estagiar.

Não será classificado o estudante que obtiver média global inferior a 5,0 (cinco).

Em caso de empate na classificação, o desempate será feito pelos seguintes critérios:

Estudante mais adiantado no curso;

Estudante de maior idade;

Critério socioeconômico (Menor renda informada), no qual deverá ser preenchido pelo candidato uma declaração de insuficiência de renda, informando à ciência que, na ocorrência de falsa da referida declaração, o mesmo estará assumindo as responsabilidades regimentais, civis e criminais,

assim como o cancelamento da participação no Programa Bolsa Estágio.

Os candidatos classificados poderão ser convocados para realização de entrevistas no órgão CONCEDENTE da vaga de estágio.

A critério do órgão CONCEDENTE poderá ser solicitado à convocação de estudantes que estejam no período mais avançado do curso para realização das entrevistas, de acordo com a ordem de classificação.

Respeitar-se-á o mínimo de 3 (três) candidatos por vaga, salvo caso em que não tenha número suficiente de inscritos no processo seletivo.

O candidato não aprovado na entrevista voltará para a lista de classificação na mesma ordem e aguardará nova entrevista.

DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

O estágio terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante avaliação de desempenho e no interesse

do Governo do Estado do Acre.

A carga horária semanal será de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas distribuídas nos horários de funcionamento das Secretarias, Autarquias e Fundações

e compatível com o horário escolar.

O estagiário receberá, a título de bolsa de estágio, os valores conforme o nível e carga horária descritas na planilha abaixo:

Escolaridade Carga Horária por dia Valor da Bolsa Valor do auxílio transporte Valor Total

Nível Superior 04 Horas R$ 420,00 R$ 154,00 R$ 574,00

06 Horas R$ 630,00 R$ 154,00 R$ 784,00

O auxílio – transporte acima descrito correspondente ao valor de 2 (duas) passagens de ônibus por dia, sendo R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos)

para ir e R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) para voltar do local de estágio, totalizando R$ 7,00 (sete reais) por dia efetivamente estagiado.

A somatória acima descrita de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) corresponde a estimativa de 22 (vinte e dois) dias úteis no mês

(22*R$7,00=R$154,00), podendo haver variação para maior ou menor, dependendo da quantidade de dias efetivamente estagiado no mês.

O estágio remunerado de que trata o presente edital não gera vínculo empregatício de qualquer natureza, encerrando-se toda e quaisquer relações

tão logo cumpridas às etapas nele previstas, sem direito a indenização a qualquer título que seja.

No ato de inscrição, o estudante deverá indicar o turno disponível para realizar o estágio curricular não obrigatório, podendo o mesmo optar entre

os turnos matutino, vespertino ou ambos, desde que haja compatibilidade com o horário escolar do estudante.

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

A lista única preliminar, em ordem decrescente de classificação das médias obtidas, organizada por município, cursos e por turno, com base nos critérios avaliados nos termos deste Edital, será elaborada pelo Instituto Euvaldo Lodi – IEL, e, encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão – SEPLAG que, após a análise de regularidade e homologação do processo seletivo, publicará o resultado preliminar, por meio de Edital, no

DOE – Diário Oficial do Governo do Estado do Acre. A lista única será divulgada 10 (dez) dias úteis, após o prazo final da entrega da documentação

A lista única final, em ordem decrescente de classificação das médias obtidas, organizada por cursos e por turno, com base nos critérios avaliados

nos termos deste Edital, será elaborada pelo Instituto Euvaldo Lodi – IEL, e encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG que, após a análise de regularidade e homologação do processo seletivo, publicará o resultado final, por meio de Edital, no DOE – Diário

Oficial do Governo do Estado do Acre. A lista única será divulgada em até 10 (dez) dias úteis após o prazo para impugnação de recursos.

DAS IMPUGNAÇÕES

Será permitido ao candidato impugnar tão somente a sua colocação na lista única preliminar por erro no cálculo de sua média final, sendo que a

impugnação deverá ser individual e devidamente fundamentada e acompanhada das devidas comprovações, em até 48h após a publicação da lista

única final dirigida ao IEL – Instituto Euvaldo Lodi localizada na Av. Ceará, 3.727 – 7º BEC – Rio Branco/AC – CEP 69918-108, através do e-mail:

vagas.estagioielac@gmail.com.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Para cada vaga de estágio a ser preenchida, serão realizadas em um mesmo dia, 3 (três) tentativas de contato através do(s) números(s) telefônico(s)

registrado(s), bem como e-mail de cada candidato.

No caso do candidato não ser localizado nas tentativas de contatos realizados pela Coordenação, seu nome permanecerá na lista de classificados

aguardando o surgimento de nova vaga, sendo convocado o próximo candidato da lista de classificação.

No caso do candidato não aceitar a vaga de estágio ou a participação em entrevista seu nome será automaticamente desclassificado do processo seletivo.

Serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas existentes para candidatos com deficiência, que serão inscritos em igualdade de condições com

os demais candidatos, desde que as atividades de Estágio sejam compatíveis com a deficiência da qual é portador, a ser comprovada mediante

laudo médico original, expedido no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do término das inscrições, a ser entregue juntamente com os documentos

solicitados neste edital.

Ficam reservadas aos negros ou pardos 30% das vagas oferecidas nessa seleção e participarão em igualdade de condições com os demais candidatos

no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de realização da prova, conforme decreto nº 9.427, de 28 de junho de 2018.

Qualquer alteração necessária ao presente certame dar-se-á mediante Edital de Retificação.

31 Terça-feira, 09 de Agosto de 2022 Nº 13.345 DIÁRIO OFICIAL31

O processo seletivo terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Ricardo Brandão dos Santos

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

Decreto Estadual nº 5.462/2020

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

I – IDENTIFICAÇÃO DO (A) ESTAGIÁRIO (A):

NOME:

NOME SOCIAL:

DATA DE NASCIMENTO: / / CPF:

CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ÓRGÃO EXPEDIDOR:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

BAIRRO: CIDADE: UF: CEP:

TELEFONES: RESIDENCIAL: ( __ ) CELULAR: ( __ )

E-MAIL :

II – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO (IE):

CURSO: ANO/PERIODO:

TURNO EM QUE ESTUDA:

III – DA DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR O ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO:

MATUTINO ( ) VESPERTINO ( ) MATUTINO E VESPERTINO ( )

RIO BRANCO, _________ DE _______________________________DE _____________

ESTAGIÁRIO (NOME COMPLETO POR EXTENSO)

Estou ciente que poderei ser responsabilizado criminalmente, caso as informações aqui prestadas não correspondam à verdade.

Rio Branco ______/______________/______

___________________________________

ASSINATURA DO CANDIDATO

_________________________________

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

(MENORES DE 18 ANOS)

Documento assinado eletronicamente por RICARDO BRANDÃO DOS SANTOS, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, em 05/08/2022