Motorista foi detido pela Polícia Rodoviária Federal durante patrulhamento na BR 364 km 113, no município de Rio Branco, na tarde de sexta-feira (24).

A prisão foi efeituada após uma equipe da PRF abordar um carro e consultar os dados do condutor do veículo, quando foi constatado um mandado de prisão em aberto no nome do detido.

O criminoso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.