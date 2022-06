“É a realização de um sonho”, diz convocado em concurso do CBMAC

Eliel Mesquita —

Geozadaque de Oliveira, de 26 anos, é um dos convocados para compor a corporação do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre. O sonho foi realizado graças à retirada da cláusula de barreira, que permitiu o aumento de 153 para 240 o número de novos profissionais que estarão a serviço dos acreanos. O anúncio foi feito pelo governador Gladson Cameli, no dia 25 de junho.

Aprovado no concurso dos Bombeiros. Marcos Santos/Secom

Na solenidade que anunciou quase R$ 20 milhões de investimentos em Cruzeiro do Sul, o jovem deu um abraço caloroso no governador Gladson Cameli e, emocionado, proferiu: “Só tenho palavras de agradecimento. É um sonho de todos se estabilizar e ter uma profissão. Hoje, graças ao concurso, que há dez anos não era realizado, estou aprovado. Obrigado pela oportunidade, que vai dignificar a vida de muitos jovens”, destacou.

Ao todo, foram chamados 87 novos aprovados. Brendo Wendel da Cruz está entre os beneficiados. O novo militar também compareceu ao evento para externar sinceros agradecimentos ao governo pela grande oportunidade.

“Uma benção. Estou aqui para reconhecer o excelente trabalho da administração estadual, que vem devolvendo esperança para todos os acreanos”, declarou o convocado.