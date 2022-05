Conforme o Diário Oficial Estadual do Acre (DOE), divulgado na quarta-feira,11, os candidatos selecionados para exercer cargos temporários devem se apresentar no Setor de Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), para assinatura do contrato, entre os dias 12 de maio e 17 de maio das 08 às 12 horas e 14 às 17 horas. Informações no número o 3211-2454.

PORTARIA Nº116 DE 09 DE MAIO DE 2022