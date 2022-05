Energisa: ´Um Ano de Conta Grátis no Acre´  a moradora de Rio Branco

O Pix já é considerado o modelo de pagamento com adesão mais rápida do mundo, segundo o Banco Central, e a Energisa foi a pioneira entre as distribuidoras de energia a incluir o QR Code PIX nas contas de luz impressas. Atualmente, 15% das faturas são pagas pelos clientes dessa forma.

Com a ferramenta, o pagamento da conta de luz pode ser feito todos os dias da semana, sem limite de hora, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Em menos de dez segundos, o cliente pode acessar o aplicativo, quitar o débito e ainda participar da promoção para concorrer a um ano de conta grátis.

A vencedora do sorteio de abril foi a cliente Ivanilde da Silva Reis, moradora do município de Porto Acre. “Nem estava acreditando, mas agora estou feliz!”, comentou.

O coordenador de atendimento da Energisa Acre, Marcos Ribeiro, reforça os prazos para que o cliente possa participar da promoção.

“Todos os meses foram sorteados clientes. Essa edição da promoção segue até junho e tem uma novidade: cada conta de luz paga com Pix dá direito a dois números da sorte. É só pagar via pix e fazer o cadastro no site”, completou.

Chances em dobro de ganhar 1 ano de energia grátis

Para participar é simples: o cliente se cadastra na campanha pelo site https://anodeconta. energisa.com.br/, pelo canal de atendimento digital. Com o cadastro feito, cada conta de luz paga via Pix dá direito a dois números da sorte. Quanto mais contas o cliente pagar pelo QR Code PIX, mais chances ele tem de ganhar.

É importante que o cliente leia todo o regulamento, para conhecer melhor os critérios e como será feita a entrega do prêmio, que pode ser de até R$ 5 mil/ano.

Para participar, é preciso ser da categoria “Pessoa Física”. Os sorteios acontecerão mensalmente para cada um dos estados onde a Energisa atua. Os números da sorte gerados ficam disponíveis no site. Para vê-los, basta o cliente acessar o site https://anodeconta. energisa.com.br/ com seu CPF e e-mail. Pelo site o cliente também poderá acompanhar os resultados mensais dos sorteios.

Passo a passo

Pagar a conta via Pix é fácil. Confira o passo a passo!

Sua conta está impressa? Então olhe direto para o final da fatura e veja que tem um QR Code. Esse é o QR Code para pagamentos via Pix. Para usá-lo basta abrir o aplicativo do seu banco pelo celular, selecionar “Pix” e depois, “pagar via QR Code”. Em seguida aponte a câmera para o QR Code da conta, confira se as informações estão corretas, e confirme. Pronto, conta paga!

Quer pagar sua conta através do app da Energisa – o Energisa On? Ao acessar o aplicativo da Energisa, você verá na tela inicial sua última fatura em aberto. Clique em “pagar” e depois em “Pix copia e cola”. Acesse o app do seu banco pelo celular, clique em Pix e depois em “PIX copia e cola”. Cole o código copiado, confira as informações e confirme. Pronto, conta paga.