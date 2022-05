Melhorias avançam no Ramal Estrada Velha em Epitaciolândia

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem garantido os trabalhos no Ramal Estrada Velha, no município de Epitaciolândia. O Deracre atua nos ramais no intuito de facilitar o acesso e escoamento da produção local.

Na estrada vicinal, o presidente do Deracre, Petronio Antunes acompanhou de perto a execução dos serviços e pediu celeridade nos trabalhos. “Estamos trabalhando nesse ramal com o intuito de fortalecer a economia local e garantir o acesso das famílias que necessitam encaminhar sua produção para a cidade”, destacou.

A equipe de ramais da autarquia tem atuado no melhoramento da estrada vicinal, com serviços de saídas d’água, retirada de atoleiros e nivelamento de superfície. Os serviços devem beneficiar as famílias que necessitam de mais trafegabilidade.

O programa Ramais do Acre é uma iniciativa do governo do Estado, por meio do Deracre, para melhoramento das estradas vicinais, que visa criar condições necessárias para o fortalecimento e consolidação do agronegócio como nova alternativa de desenvolvimento econômico e social.