Caminhos profissionais e troca de experiências entre técnicos, pesquisadores e estudantes fazem parte do objetivo da IV Semana Acadêmica do curso de Zootecnia do Instituto Federal do Acre, que ocorre em Sena Madureira. O governo do Acre, juntamente às instituições de ensino e órgãos do Estado, promovem ações para ampliar o diálogo sobre o setor produtivo acreano. Por isso, os servidores da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa) participam do evento Fortalecendo os Pilares da Produção Animal, iniciado nesta quarta-feira, 11 e que se estenderá até sexta-feira, 13.

O Acre tem sido destaque no setor do agronegócio, o que pode ser verificado por meio do reconhecimento internacional da certificação do estado como zona livre de aftosa sem vacinação e da instalação de Usina de Nitrogênio Líquido na Universidade Federal do Acre.

“Na gestão de Gladson Cameli houve uma abertura de oportunidades para o agronegócio no Acre. Com isso, há um acesso amplo para atuação de profissionais nas cadeias produtivas da agricultura e pecuária. Dessa maneira, esta semana acadêmica colabora para o conhecimento profissional dos formandos em Zootecnia e para os técnicos em agropecuária do Ifac [Instituto Federal do Acre]”, destacou o secretário da pasta, Edivan Azevedo.

O evento foi organizado pela coordenadora do curso, Danielle Almeida, e contou com a participação dos técnicos administrativos em educação e dos alunos.

“Este encontro é um marco para Sena Madureira, e teve o apoio de empresas e fazendas locais que abraçaram a causa e investiram no evento. As palestras, minicursos e visitas técnicas devem colaborar para a aprendizagem dos discentes, que devem aproveitar esses momentos para interagir com os futuros parceiros e produtores”, salientou o reitor em exercício do Campus de Sena Madureira, Jeferson Viana.