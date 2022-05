Governo e prefeitura realizam tapa-buraco em Rodrigues Alves

Trabalhar em parceira com os municípios tem sido importante estratégia do governo do Estado para melhorar a vida dos acreanos.

Desta vez, o trabalho coletivo beneficiou quase cem famílias de Rodrigues Alves com serviços de tapa-buraco na Avenida General Thaumaturgo. A intervenção foi realizada nesta quinta-feira, 12, pelo Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre).

“É determinação do governo do Estado que estejamos atendendo as necessidades dos municípios do Juruá. O Deracre está presente na vida das pessoas, garantindo-lhes trafegabilidade”, enfatizou Amauri Barboza, gerente regional do Deracre.

O prefeito do município, Jailson Amorim, destacou a eficácia do modelo de gestão que prioriza a garantia de benefícios à população. “Tem que ser assim: governo e prefeitura unidos para trabalhar em prol do povo. A gente fica feliz em ver o Deracre atuando na nossa cidade”, celebrou.

Prefeito Jailson Amorim frisa que as gestões devem trabalhar em prol do povo. Foto: Marcos Santos/Secom

As cidades de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima também recebem intervenção do Estado em suas estradas e rodovias. A reestruturação da malha viária dos municípios é importante iniciativa de fortalecimento da economia local, dando fluidez ao escoamento da produção de ramais, vilas e comunidades.

População agradece o benefício

Camila Vitória de Almeida transita pela Avenida General Thaumaturgo todos dias para ir ao colégio onde conclui o ensino médio. A estudante reconheceu a importância da ação coesa entre o governo e a gestão municipal. “Um trabalho que traz mais segurança para mim e demais moradores”, afirmou.

Também beneficiado, o munícipe José Luciano da Silva destaca que o serviço paliativo é uma forma de prevenir acidentes e ajuda a salvar vidas no trânsito: “Os envolvidos na ação estão de parabéns”, disse.