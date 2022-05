A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio do Programa de Obesidade, realizou nesta segunda-feira, 9, mais um encontro com pacientes que ainda não estão aptos a se submeter à cirurgia bariátrica.

Os encontros transcorrem para socializar informações do Ministério da Saúde (MS), que regulamenta o procedimento, de acordo com o protocolo de cirurgia bariátrica da Fundhacre .

Fundhacre reúne grupo interativo com pacientes do Programa de Obesidade. Foto: cedida

“Os grupos têm o intuito de despertar nos pacientes quão importante é a fase que antecede a cirurgia, para que possam entender as mudanças que irão ocorrer, bem como a dinâmica dos atendimentos. É uma oportunidade para esclarecimentos diversos”, salientou Alysson Moraes, coordenador administrativo do Programa de Obesidade.

Atualmente, o programa registra mais de 300 pacientes em acompanhamento pré-operatório. Esse é o público que participa dos grupos. Para atender todas as pessoas que ainda estão no processo de preparação para cirurgia, as turmas têm entre 15 e 20 pacientes por encontro.

A psicóloga Marileuda Vale e a assistente social Daniele Freitas, ambas servidoras da Fundhacre, estão à frente do grupo, orientando sobre a cirurgia de forma mais dinâmica e explicando a importância do acompanhamento com cada profissional até a entrada na Central de Agendamento Cirúrgico (CAC).

Atualmente o programa registra mais de 300 pacientes em acompanhamento pré-operatório. Foto: cedida

Nesta semana cinco encontros serão realizados, cada dia com um grupo diferente, todos com a mesma finalidade e conteúdo. O projeto se estenderá com os cinco encontros mensais, contando com parcerias que ajudem os pacientes a se prepararem para a cirurgia. Na primeira semana de junho, Suellem Rocha, professora de nutrição da Universidade Federal do Acre, estará à frente dos encontros.