A maior festa do Acre está de volta: conheça os detalhes e surpresas na programação da Expoacre 2022

Após dois sem festa devido à pandemia de covid-19, e com a promessa de ser o maior evento dos últimos tempos, o governo do Estado lançou, nesta segunda-feira, 9, o projeto de comunicação visual e a programação da 47ª Expoacre, que este ano será realizada de 30 de julho a 7 de agosto, no Parque de Exposições, em Rio Branco.

Governador Gladson Cameli espera que seja a maior feira de todos os tempos. Foto: Diego Gurgel/Secom

Estiveram presentes os órgãos estaduais envolvidos na produção da Expoacre, como a Casa Civil, a Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), a Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), a Secretaria de Comunicação (Secom) e outras; parceiros como o Sebrae, a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), a Federação das Indústrias do Acre (Fieac), a Federação de Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac), o Ministério Público do Estado, autoridades como o deputado estadual José Bestene e o vereador de Rio Branco, N. Lima, empresários e pecuaristas.

“Temos que aquecer a economia e gerar emprego, além de unir as famílias acreanas nessa grande festa. Sou grato a cada empresário que acredita no potencial da nossa gente. Quero agradecer também aos servidores, que colocam a mão na massa e ajudam a movimentar o estado. Conto com todos vocês para fazermos a melhor Expoacre de todas”, conclamou o governador Gladson Cameli.

A Expoacre é a maior feira agropecuária do estado e, segundo o governador, já existe a estimativa de o evento movimentar R$ 100 milhões em investimentos. Cameli anunciou ainda a antecipação da primeira parcela do 13º para servidores ativos e inativos do Estado na semana do evento no valor de R$ 98,5 milhões para os cofres públicos.

Romulo Grandidier, membro da Comissão Organizadora da Expoacre, reforçou os avanços da gestão: “A gente já vem se preparando, o governador aprovou uma legislação fiscal adequada para os investidores, criamos e melhoramos a nossa legislação ambiental, para incentivar o agronegócio e a agricultura. Diante disso, a nossa Expoacre vai se tornar o maior centro gerador de renda”.

Rômulo reforçou os feitos da gestão para o agronegócio e agropecuária. Foto: Diego Gurgel/Secom

O diretor técnico do Sebrae, Lauro Santos, informa que as expectativas são muito grandes. “Nossa parceria com o governo já vem de muitos anos. Temos inúmeros negócios beneficiados com essa feira e, este ano, iremos apostar nas inovações tecnológicas. Esperamos um público muito maior que nos últimos anos e queremos fazer a maior feira de todos os tempos”, reforçou.

Lauro Santos: “Nossa parceria com o governo já vem de muitos anos”. Foto: Diego Gurgel/Secom

Programação

Esta edição da feira promete muito entretenimento, com inúmeros shows nacionais, cavalgada, rodeio, noite católica, evangélica e de música eletrônica, provas de motocross e outras atrações. A feira funcionará de dia e de noite, com atrações para todos os gostos.

No sábado, 30 de julho, a Expoacre inicia-se com a tradicional cavalgada, com concentração às 8h30, no Calçadão da Gameleira. O trajeto transcorrerá pela Via Chico Mendes até o Parque de Exposições. Às 18h, haverá a abertura dos estandes de exposição e de negócios, quiosques de gastronomia e pontos de entretenimento da feira.

No domingo, 31 de julho, será realizada a abertura oficial do Rodeio 2022.

Na segunda-feira, 1º de agosto, será o dia dos shows nacionais, com os cantores João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vítor Fernandes, na Arena de Shows Amilton Brito.

João Gomes é uma das atrações da Expoacre. Foto: divulgação

Na terça-feira, 2 de agosto, será a final do rodeio e os shows nacionais das duplas Maiara e Maraisa, e Netto e Henrique, na Arena de Shows Amilton Brito.

A dupla Maiara e Maraisa são atrações confirmadas no evento. Foto: divulgação

Na quarta-feira, 3 de agosto, será a Noite Católica, com atração nacional a ser definida, na Arena de Show Amilton Brito.

Na quinta-feira, 4 de agosto, é a vez da Noite Gospel, com show nacional a ser definido, na Arena de Show Amilton Brito.

Na sexta-feira, 5 de agosto, haverá a abertura da prova de laço em dupla, na Arena de Rodeios. Noite Amazon Music Eletronic, com atração nacional, na Arena de Shows Amilton Brito.

No sábado, 6 de agosto, a abertura da prova de vaquejada, prova de motocross e final da prova de laço em dupla.

A feira se encerra com o show nacional do cantor Wesley Safadão, na Arena de Shows Amilton Brito. Haverá ainda, no último dia, a 4ª Corrida Expoacre, a final da prova de vaquejada e provas de tambor.

O cantor Wesley Safadão encerra a Expoacre 2022. Foto: divulgação

A programação completa e todas as informações da feira estão no hotsite: https://agencia.ac.gov.br/expoacre-2022/.

Comunicação Visual

Nesta edição, a pedido do governador, a comunicação visual da feira foi escolhida por meio de votação nas redes sociais do governo. A opção escolhida possui elementos característicos da região e as cores da bandeira nacional.

Secretária de Comunicação, Nayara Lessa, apresentou a comunicação visual da feira. Foto: Diego Gurgel/Secom

“A logomarca foi escolhida pelo nosso povo, de maneira bem democrática, ideia que partiu do governador. A marca vem com as cores da bandeira brasileira, enfatizando bem o verde e o amarelo. A logo conta com elementos que remetem à agropecuária”, explicou a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.