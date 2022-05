A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, tornou pública, a décima primeira convocação dos acadêmicos aprovados no Processo Seletivo Simplificado realizado em 2018, para entrega de documentos de estagiários Estudantes de Nível Superior, observando o preenchimento de vagas que surgirem no decorrer da validade desta seleção. A lista completa está na edição do Diário da Justiça Eletrônico, desta segunda-feira, 9, páginas 174 a 179.

O Edital Nº 27/2022 apresenta lista com 640 universitários dos cursos de Direito, Sistema de Informação, Administração, Ciências Contábeis, Recursos Humanos, Ciências Econômicas, Gestão Pública, História, Letras e Matemática.

Os candidatos relacionados deverão enviar para o e-mail a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (Gedep) [email protected], no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a documentação constante do anexo único do Edital sob pena de perda da vaga da função a ser exercida no processo seletivo, bem como, os candidatos aprovados nos cursos para o período vespertino (tarde), poderão optar por cumprir sua carga horária de trabalho pelo período da manhã, tendo em vista que o horário de expediente do Tribunal de Justiça é de 7h às 14h.

Documentação exigida:

CPF e RG*;

Declaração ou Atestado de Frequência da Instituição de Ensino Superior (atualizada)*;

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, disponibilizada no site www.tjac.jus.br;

Comprovante de residência contendo o CEP da rua (original)*;

1 (uma) foto 3X4;

PIS/PASEP/NIT;

Aos portadores de necessidades especiais será necessária a apresentação do atestado médico;

Declaração Pessoal de que não possui outro vínculo DE ESTÁGIO e que dispõe de horário compatível com o expediente forense;

Título de eleitor e

Conta Salário na Caixa Econômica Federal (Ofício expedido pela GECAD) * A documentação solicitada deverá ser original

Confira a lista completa:

DIREITO – MANHÃ

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 THAIS SILVA MESQUITA 282º

2 LUCAS ROBERTO DE SOUZA ROCHA 283º

3 GABRIELA ALVES COELHO 284º

4 JAQUELINE ANE BRASIL DE SOUZA 285º

5 LUCAS FONTES GOMES 286º

6 MATHEUS BESSA MAIA 287º

7 JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR JUNIOR 288º

8 IASMIN LOPES RUFINO 289º

9 LETÍCIA VITÓRIA BRAGA MAGALHÃES LÔBO 290º

10 LETÍCIA MORAES PRADO DO NASCIMENTO 291º

11 AMANDA DE OLIVEIRA FERRAZ 292º

12 JOAZ DUTRA GOMES 293º

13 EMANUELLE PINTO DE FRANÇA 294º

14 GABRIEL SAMPAIO GONÇALVES 295º

15 ISRAEL PIMENTEL DE OLIVEIRA 296º

16 DANIELE MOTA BEZERRA 297º

17 MAYCON DOUGLAS FALCÃO VIEIRA 298º

18 TALITA THOMAZ DE OLIVEIRA 299º

19 LUCIANE LIMA DE ARAÚJO 300º

20 ISADORA DOS SANTOS SARMENTO 301º

21 PEDRO PAULO DE SOUZA ROCHA 302º

22 SHELLY REGINA MENDONÇA LOUREIRO 303º

23 TAUAN JOSÉ DE SOUSA PEREIRA 304º

24 ALCIDES BEZERRA FEITOZA JUNIOR 305º

25 THIAGO MELO GUIMARÃES 306º

26 PEDRO PAULO AMORIM LIMA 307º

27 IANA DE OLIVEIRA BEIRUTH 308º

28 CIBELLE SILVA DE SOUZA 309º

29 SARAH AMANDA CRUZ VASCONCELOS 310º

30 RAYANE CAVALCANTE DOS SANTOS 311º

31 JADY XAVIER DA SILVA 312º

32 RAFAEL MEDEIROS GUEDES 313º

33 SANDRA DA SILVA PINTO ROCHA 314º

34 NEIVO ROCHA DA COSTA PACÍFICO 315º

35 ANDERSON THURY PINHEIRO OLIVEIRA 316º

36 IVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE 317º

37 HELENA PERAZZO PEDROSO BANDEIRA DE MELO 318º

38 ROMÁRIO MONTEIRO SANTANA 319º

39 JÚLIO CESAR COSTA ARAÚJO 320º

40 PORFÍRIO BEZERRA DE LIMA NETO 321º

41 ADRIANA DE SOUZA BATISTA 322º

42 DÉBORA ALVES DE SOUSA QUEIROZ 323º

43 VALÉRIA ASSUNÇÃO GOMES 324º

44 LAILA CAROLINE DE PAIVA SANTOS 325º

45 KAROLYNI DIAS DE OLIVEIRA 326º

46 LUIZ GUSTAVO SALES DE OLIVEIRA GUEDES 327º

47 AGNALDO DANTAS NETO 328º

48 TALUANA TESSER PALMEIRA 329º

49 VICTOR FERNANDES LIMA 330º

50 ÍTALO DA SILVA NASCIMENTO 331º

51 CLÉCIA KAREN FONSECA DA SILVA 332º

52 NATÁLIA FARHAT BRANDÃO 333º

53 THAYNA VIDON ROCHA PEREIRA 334º

54 RHENATA DA SILVA CHAVES 335º

55 WILLIAM MARCOS SILVA DOS SANTOS 336º

56 ANDERSON EUFRANCKYLLE LIMA ARAÚJO 337º

57 THAIS BARROS DE SOUZA 338º

58 GABRIELLY DE ARAÚJO FREIRE 339º

59 MATHEUS IZEL MANSOUR 340º

60 FELIPE DA SILVA SOARES 341º

61 KARINE MARIA ALMEIDA BRITO 342º

62 BÁRBARA SILVEIRA DECARLI 343º

63 MARIA LUIZA COUTINHO PINHEIRO 344º

64 FLÁVIO HENRIQUE BARROS D OLIVEIRA 345º

65 MARIA ADRIANE CASTRO DE OLIVEIRA 346º

66 GABRIEL MACHADO FEITOZA 347º

67 YCARO MELO MORENO 348º

68 MATHEUS EDUARDO SANTOS DE MACEDO 349º

69 AIANA CORRÊA DA SILVA 350º

70 SABRINA FERREIRA DE OLIVEIRA 351º

71 REBECA MATOS PINHEIRO 352º

72 ANDRÉ AUGUSTO SIVIERO 353º

73 DANIEL LINHARES CRAVEIRO 354º

74 CLYCIA CHRISTYNA DE OLIVEIRA SANTOS 355º

75 JOÃO VITOR BALBINO VALENTE 356º

76 THAYLA SILVA OLIVEIRA 357º

77 LARISSA BALDUINO SILVA 358º

78 VITÓRIA MARQUES SANTANA 359º

79 IZABELE MELO BRILHANTE 360º

80 ANA LUÍSA DE OLIVEIRA FIDELES 361º

81 LARA RENATHA MOURA ABJDID 362º

82 MATEUS IRINEU RIBEIRO LEAL DE LIMA 363º

83 JUSSARA CABRAL DE LIMA 364º

84 LUCA LEONARDO GALVÃO RODRIGUES 365º

85 ANA KÁSSIA LIMA DA COSTA 366º

86 THÉO ADAURIO TEIXEIRA NETO 367º

87 ALEKS RODRIGUES BARBOZA JUNIOR 368º

88 MELISSA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ 369º

89 HENRIQUE ARAÚJO FIGUEIREDO 370º

90 NÍCOLAS COSTA SARKIS 371º

91 RAFAEL SOUZA DA SILVA 372º

92 HELOIZE THAINA BRITO DA SILVA 373º

93 HUDSON JARDIM DE OLIVEIRA 374º

94 LUDY MILA BARBOZA REZENDE 375º

95 LEANDRO CASTRO FERREIRA 376º

96 JARDEILSON SOUZA DA SILVA 377º

97 CRISTIAN MARLON RAMALHO PAIVA 378º

98 RAYNY AMARAL BARROSO 379º

99 LARISSA LINS DO NASCIMENTO SILVA 380º

100 ALINE DE LIMA SAMOSA 381º

101 THAIS DE FREITAS MURICI 382º

102 LAVINIA RAISSA MAIA DE SOUZA 383º

103 THALES GÓES MARTINS 384º

104 LARA BEATTRYS SANTOS DE SÁ E SILVA 385º

105 IANA SANTIAGO SALES 386º

106 MARIA LUÍSA RIBEIRO JUCÁ 387º

107 BRENDA VASCONCELOS DA FONSECA 388º

108 VITÓRIA NASCIMENTO DA SILVA 389º

109 LUCIANO TORRES OLIVEIRA 390º

110 IGOR BRANDÃO CONDE 391º

111 ROBÉRIO COSTA DE ARAÚJO 392º

112 PAULO TORRES DA SILVA 393º

113 KAWANA LIMA CAMPOS 394º

114 DANDARA CAROLINE TEIXEIRA 395º

115 LUCAS AMORIM DE FREITAS ZANFORLIN BARBOSA 396º

116 NICOLAS THIERRY SOUZA DA COSTA 397º

117 JEREMIAS CANISO NOBREGA 398º

118 FILIPE NEO DA SILVEIRA 399º

119 ANNA LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA 400º

120 LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA 401º

121 NAFIS GUSTAVO SILVA BRAGA 402º

122 ANA CARLA NERES DA SILVA 403º

123 STEFFANIE APARECIDA DA SILVA 404º

124 NYCOLE SELYNE CARVALHO PEREIRA 405º

125 MARINA ALVES DA MOTA 406º

126 LUCAS OLIVEIRA DE ASSIS 407º

127 ANA CLARA RANGEL DE LIMA 408º

128 KARINE DE SOUZA ROCHA 409º

129 GABRIEL SILVA SANTIAGO 410º

130 ANA CAROLINA CASSIANO LEÃO 411º

131 EMANUELLE DE MOURA XIMENES 412º

132 ANTHONY CARDOSO DE SOUZA 413º

133 WENA MONICA ROCHA DE SOUZA 415º

134 JAYLANNA LIMA DE MEDEIROS 416º

135 JOYCE SINDELL MACHADO PEREIRA 417º

136 FELIPE NOGUEIRA DANTAS 418º

137 CAROLINE SANTOS DOS REIS 419º

138 ANDRESSA DE LIMA FERREIRA 420º

139 VANESSA YASMIN GOMES DE LIMA 421º

140 TAYLLANY ROCHA DA CRUZ 422º

141 JULYE CRISTINE DE MELO SILVA 423º

142 EUDES MARQUES DE AVILAR FILHO 424º

143 IETE LOUISE DE LIMA SANCHEZ 425º

144 ALANNA GOMES DE SOUZA 426º

145 ANDREA MILENA MAIA GOMES 427º

146 LEONARDO VINÍCIUS FERREIRA MOURA 428º

147 HEITOR LIMA PINHEIRO 429º

148 CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA 430º

149 EDUARDA BEATRIZ SILVA DOS SANTOS 431º

150 LUZ GABRIELA GUERRA ESCUDERO 432º

151 LETHYCIA VITÓRIA GONÇALVES DE LIMA 433º

152 FELIPE ASSEF FONTENELE DE CARVALHO 434º

153 JEOWANNA KRISTHYNE CAVALCANTE LOPES 435º

154 ANA LUIZA MEDEIROS LIMA 436º

155 IVES GABRIEL MELO DO VALE 437º

156 FELIPE VALENTE DA SILVA PAIVA 438º

157 CAROLINA MOURA CORDEIRO 439º

158 GUSTAVO SIMOURA SOARES 440º

159 PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA VIGA 441º

160 BRUNA ROBERTA ARAUJO DA SILVA 442º

161 SHERYDA CAMILA AGUIAR DE SOUZA 443º

162 RAFAEL DA CONCEIÇÃO CASTRO 444º

163 ANDRÉ LUCAS DA SILVA CAVALCANTE 445º

164 SOLANGE MAGALI SILVA 446º

165 ARRUNED LOURENCO BORGES 447º

166 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA 448º

167 LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA 449º

168 NALADUCIANE PEREIRA DE SOUZA 450º

169 CRISNAYRA LIMA DO MONTE 451º

170 KÁSSIO OLIVEIRA GANON 452º

171 JANAÍNA FLÁVIA LIMA PIMENTEL 453º

172 JHENIFER KAROLINE DE SOUZA 454º

173 HELEN SILVANA CAMPOS RABELO 455º

174 JÉSSICA ALMEIDA MAGALHÃES DA SILVA 456º

175 FRANCISCO ALEXANDRE COSTA DA CRUZ 457º

176 MARIA EDUARDA LIMA GIRIO 458º

177 MARIA LUIZA DA SILVA HOLANDA 459º

178 YRLANIA BARBOZA LIMA 460º

179 INARA DA COSTA BEIRUTH 461º

180 CAIO MESQUITA DE OLIVEIRA 462º

181 NATALYA FREIRE CUNHA 463º

182 GABRIELLA ARRUDA ZANATTA 464º

183 AMANDA SANTOS MACHADO 465º

184 ADELLE CRISTINE TAVARES SILVA 466º

185 LYZIA CLÍVEA NASCIMENTO DA SILVA 467º

186 JOÃO LOPES DE OLIVEIRA NETO 468º

187 LUAN MICAEL MEDEIROS GUEDES OLIVEIRA 469º

188 NEUSA ISABEL DE SOUZA FORTES 470º

189 VITÓRIA SOUZA DE ARAUJO ABREU 471º

190 KEVIN KYMURA DANTAS BATISTA 472º

191 JÚLIA VITÓRIA COSTA DE QUEIROZ 473º

192 REBECA DE SOUZA GUIMARÃES 474º

193 ROSANGELA DE LIMA PEREIRA 475º

194 ANA CAROLINA MENINI DINIZ 476º

195 ANNY GABRIELY FLORENÇO SOARES 477º

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – MANHÃ

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 ELDO DE JESUS OLIVEIRA 18º

2 MAGAIVE DE OLIVEIRA PEREIRA 19º

3 ALANS COSTA DE SOUZA 20º

4 LUIZ FELLYPE SILVEIRA DE OLIVEIRA DESOUZA 21º

5 LUIZ FELLYPE SILVEIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA 22º

6 GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA 23º

7 PEDRO HENRIQUE ALVES SENA 24º

8 CARMINA MARIA DA SILVA GOMES 25º

9 HENRIQUE FRANÇA NUNES 26º

10 MYLENA FRANKLIM DE PAIVA 27º

11 JOSÉ GABRIEL COELHO DA CUNHA 28º

12 LUSHESLE REBOUÇAS FURTUNATO 29º

13 BÁRBARA BRITO DOS ANJOS 30º

14 EDDIE GIOVANNE VIANA LOZANO 31º

15 JOHN ALEXSANDRO SOARES DE BARROS 32º

16 LUIS FERNANDO KISTER DOS ANJOS 33º

17 SÁVIO SANTOS XAVIER 34º

18 WILLIAM DOS SANTOS ASSIS 35º

19 FERNANDO MUNIZ DE OLIVEIRA COSTA 36º

20 JOSÉ COCA CARRASCOSA NETO 37º

21 PEDRO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO SANTANA BAZILA 38º

22 PABLO ENRICK OLIVEIRA DA SILVA 39º

23 JOSÉ QUENEDE ABREU DE OLIVEIRA 40º

24 LUCAS CHAVES DE SOUZA 41º

25 MARCOS RICHARD DA SILVA ARAUJO 42º

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – TARDE

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 ÍTALO NEY MOREIRA DE OLIVEIRA 9º

2 ALLAN THYAGO DA SILVA CHAVES 10º

3 LUCAS CASTRO DA SILVA 11º

4 DENIS CLEY PAIVA FERREIRA 12º

5 ELSON JHONATA OLIVEIRA DA SILVA 13º

6 DISLAN JOSÉ DE SOUZA MELO 14º

7 HERMANO VERÇOSA DA SILVA 15º

8 WELIVELTON DE CASTRO LIMA 16º

9 ANDRÉ LUIZ DE SOUZA LIMA JÚNIOR 17º

10 LUAN REIS DE LIMA 18º

11 GUILHERME PEREIRA DO NASCIMENTO 19º

12 MYCHELLE SAVOFF DE SOUZA E SILVA 20º

13 PAULO HENRIQUE MENDES LIRA 21º

14 ISMAEL MACHADO DA SILVA 22º

15 LUCAS SANTOS GUIMARÃES 23º

16 LETÍCIA ESTEFFANY SILVA DE PAULA 24º

17 DAVID PEREZ DA SILVA 25º

18 AIRTON ARAÚJO RODRIGUES 26º

19 HYLLBERTO SOARES DO CARMO 27º

20 GABRIEL FIGUEIREDO BEZERRA 28º

21 JOSÉ LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO 29º

22 JOÃO VITOR HENRIQUE DE MELO 30º

23 LUCAS DE LIMA CHAVES 31º

24 PAULO RICARDO OLIVEIRA DE AGUIAR 32º

25 THUANNE DA SILVA PAIXÃO 33º

26 JHONATAN SANTOS DO PATROCINIO 34º

27 WISLEY DE OLIVEIRA BANDEIRA 35º

28 THAYANNE MENDES VIANA 36º

29 MATEUS DA SILVA COSTA 37º

30 GABRIEL PEIXOTO ZONATTO 38º

31 SÓLON MENDONÇA MAIA NETO 39º

32 APARECIDA LIMA DE FREITAS 40º

33 ANDRIELLE DE LIMA BEZERRA 41º

34 NATÁLIA DE OLIVEIRA FREIRE 42º

35 VITOR DANIEL DO NASCIMENTO CUNHA 43º

36 MARCELO MACHADO MARTINS 44º

37 DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA 45º

38 ANDRÉ FELIPE CHAVES VALENTE QUINTELA 46º

39 GABRIEL MENDONÇA DE MELO 47º

40 TIAGO DA SILVA OLIVEIRA 48º

41 RENATO DE OLIVEIRA FERREIRA 49º

42 MATHEUS SOUZA E SILVA 50º

43 ENOK DIOMAR DA SILVA 51º

44 LUIZ GUSTAVO VIEIRA DE MESQUITA 52º

ADMINISTRAÇÃO – MANHÃ

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 RAVYSON DA SILVA FÉLIX 33º

2 NAIN NATAN TOME DE MELO 34º

3 FABIULA MONTANHA SANTOS 35º

4 SONAIA NASCIMENTO SILVA 36º

5 THAYANE BRASIL DE MATOS 37º

6 LUIS CARLOS SANTOS BANDEIRA 38º

7 ADRIANA BATISTA DE ALMEIDA 39º

8 JERLIANE DE OLIVEIRA MARTINS 40º

9 LAUREONE OLIVEIRA TIM 41º

10 LARISSA FERREIRA NUNES 42º

11 JOÃO VITOR DE SOUZA PEREIRA 43º

12 ANA CAROLINE DE SENA RODRIGUES 44º

13 DANIELA ROCHA DA SILVA 45º

14 MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE SOUZA 46º

15 ALICE CHAGAS MARTINS 47º

16 KELREN CRISTINE MIRANDA ALMEIDA 48º

17 FERNANDA DA COSTA FERREIRA 49º

18 RONNIE PETERSON FERNANDES 50º

19 YANCLAY CAVALCANTE LIMA 51º

20 FRANCISCA JAMILE COSME DE SOUZA 52º

21 SAMUEL ALVES DA SILVA 53º

22 LEONARDO DE SOUZA IDARGO 54º

23 TALIA OLIVEIRA DOS ANJOS 55º

24 ALEXSANDRA CAVALCANTE DE ARAUJO 56º

25 ALINNE FORTUNATO ANDRADE 57º

26 MARIANNA SANTANA DE SOUZA 58º

27 RAULIENE ARRUDA BATISTA APURINÃ 59º

28 NELCIVAN SANTOS DE SOUZA 60º

29 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO GONÇALVES 61º

30 THAYLLISSON DE ARAÚJO FERRAZ 62º

31 SOLANGE LIMA FERREIRA 63º

32 GENIVAL DE AZEVEDO BORGES JÚNIOR 64º

33 DOMENICO ARAUJO CABANELA 65º

34 JOÃO VICTOR DA COSTA BRITO 66º

35 CLYVIA MENEZES BARBALHO 67º

36 MATEUS FERREIRA SILVA 68º

37 LUCIANA DE ARAUJO MIRANDA 69º

38 FRANK DA SILVA CARVALHO 70º

39 DORISNEIA DA CRUZ 71º

40 BRENDA FIRMO BEZERRA 72º

41 ANA KARISY SILVA FERREIRA 73º

42 HARLLON MATHEUS SOUZA DE LIMA 74º

43 DENNYKAVIN MATHEUS DA SILVA TEIXEIRA 75º

44 RAQUEL MARTINS DE SOUZA 76º

45 CASSIA DA SILVA COSTA 77º

46 AGATHA CHRISTIE BRÍGIDO BRILHANTE 78º

47 JULIA FERREIRA DE ASSIS 79º

48 JOSEFA ISLANE SANTOS OLIVEIRA 80º

49 TAINARA VARGAS LIMA 81º

50 DIEGO DOS SANTOS SOUSA 82º

51 VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS 83º

52 KATRINE PÁSCOA DA SILVA 84º

ADMINISTRAÇÃO – TARDE

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 GLADISELE MARIA CARDOSO 12º

2 ISABELLA MARIA PRADO NOGUEIRA 13º

3 JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA COSTA 14º

4 JENIFER FERNANDES DO NASCIMENTO 15º

5 IRIS DE CARVALHO VIGA 16º

6 KASSIANA DA SILVA MOTA 17º

7 THAYS ALVES LOPES PESSOA 18º

8 ALDEIR DO MONTE SOUZA JUNIOR 19º

9 JOÃO CLEBERSON DE SOUZA LIMA 20º

10 FRANCISCO EDUARDO DA SILVA COSTA 21º

11 TAIUANA SOUZA LIMA 22º

12 JHONNATAN ALVES FERNANDES 23º

13 AURICEÂNIA BRAGA DA SILVA 24º

14 FRANCIELLE SILVA SOUZA 25º

15 ÍTALO DE OLIVEIRA SILVA 26º

16 MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA 27º

17 JOAO PEDRO DOS ANJOS VASCONCELOS 28º

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – MANHÃ

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 JOÃO FELIPE LIMA MARINHO 31º

2 MATUZALÉM DE SOUZA FERREIRA 32º

3 JHESSICA KAREN SOUZA SANTOS 33º

4 TAYLISSON MESQUITA RODRIGUES DE ANDRADE 34º

5 LUIZ FELIPE OLIVEIRA DE BRITO 35º

6 MARIA EDUARDA GREGÓRIO DE ARAÚJO 36º

7 CAINÁ AZEVEDO DE FRANÇA 37º

8 AMANDA TEODORO DE SOUSA 38º

9 WENDERSON DA COSTA CAMPÊLO 39º

10 PAULO SERGIO SILVA BORGES 40º

11 THAYLLAN BARBOSA CARDOSO 41º

12 JULI MARIA SILVA DOS SANTOS 42º

13 CHARLES BRUNNO GONÇALVES DA SILVA 42º

14 REGINILDE PEREIRA CARNEIRO 44º

15 SILVIO BRUNO LIMA DA SILVA 45º

16 AGLEISON CAMELO DE ALBUQUERQUE JUNIOR 46º

17 IONE CRISTINA SILVA DA CONCEIÇÃO 47º

18 ANDRÉ LUCAS BATISTA DA SILVA 48º

19 JULIO RICARDO SOUZA DE CASTRO 49º

20 BIANCA CAVALCANTE DA COSTA 50º

21 RAFAEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO 51º

22 MARÍLIA GABRIELI BRITO DA SILVA 52º

23 CLEUDIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA 53º

24 STEFFANY RODRIGUES ANGELIM 54º

25 REGIANE PEREIRA CARNEIRO 55º

26 ANA CASSIA MARQUES DOS SANTOS 56º

27 LEONARDO LUIS SILVA BRAUN 57º

28 MILEIDY BARBOSA DO NASCIMENTO LIMA 58º

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – TARDE

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 MANOEL MEDEIROS DE MELO NETO 3º

2 RUAN KELSON PONTES DE MATOS 4º

3 LEONARDO OTSUKA CAMPOS 5º

4 ÁGATA JASMINE DA SILVA LIMA 6º

5 RONIERISON FELIPE DOS SANTOS SOUZA 7º

6 ANA KELLY PEREIRA SUPO 8º

7 GEOVANA LYSSA BRITO DA SILVA 9º

8 IZABEL VERÇOSA SILVA 10º

9 MÁRCIA LIMA DA SILVA 11º

10 RANIER DE SANTANA FERREIRA 12º

11 DANIELA MAGALHÃES LOPES 13º

12 STEFERSON BRUNO QUEIROZ DA CUNHA 14º

13 WATAN GUIMARÃES DO AMOR DIVINO 15º

14 SARAH JULIA DA SILVA MACHADO 16º

15 LUCAS ANTÔNIO LIMA DA SILVA 17º

16 IZAEL FERREIRA DE SOUZA 18º

17 BRUNO TORRES RIBEIRO 19º

18 ASQUENAZ RAMÁ SILVA DOURADO 20º

19 PAULINO BANDEIRA RUFINO 21º

20 SALES BENTO DE OLIVEIRA 22º

21 JOANA DARQUE FELINTO FEITOSA 23º

RECURSOS HUMANOS – TARDE

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 GERLANIO MARINHO SOUZA 1º

2 RAIMUNDO MARQUES DA SILVA NETO 2º

3 LEANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 3º

4 MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE LIRA 4º

5 MIRIA CAVALCANTE DE MESQUITA SANTOS 5º

6 MARCON GLEISON BATISTA DA SILVA 6º

7 MARIA SANTA DANTAS DA SILVA 7º

8 ELIANE DA CUNHA SABOIA 8º

9 VALERIA DA SILVA SOUZA 9º

10 MARCOS HENRIQUE VIEIRA NERI 10º

CIÊNCIAS ECONÔMICAS – MANHÃ

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 WILLIAM SALES DE MELO 1º

2 PEDRO ARAUJO TAPAJOS MACEDO 2º

3 THAUANA ROBERTA FEITOSA DE ARAUJO 3º

4 LUÍSA NASCIMENTO RIBEIRO 4º

5 HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR 5º

6 ANDREY DAVI SILVA DE OLIVEIRA 6º

7 HELEN CRISTINA DA SILVA MENEZES 7º

8 RAFAEL DE JESUS PINHEIRO TEIXEIRA 8º

9 VINÍCIUS CARNEIRO DE FARIAS 9º

10 MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTE 10º

11 AMANDA DE MOURA ALMEIDA 11º

12 BRUNO LUIS DA SILVA DOS SANTOS 12º

13 RÔMULO VASCONCELOS VALENTIM 13º

14 ERNIZIA BORGES SERENO KAXINAWA [PCD] 14º

15 CAMILA BANDEIRA GALVÃO 15º

CIÊNCIAS ECONÔMICAS – TARDE

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 JULIANA ZOLINGER 1º

2 HÉLIO VICTOR DE OLIVEIRA GOMES 2º

3 ADRIANE DA SILVA SAMPAIO 3º

4 JOÃO VITOR VIEIRA DE FREITAS 4º

5 BRUNA EDUARDA DE ARAUJO CARVALHO 5º

6 MARCUS VINÍCIUS SILVA DE SOUZA 6º

7 BRUNA FONSECA DE SOUZA 7º

8 WIULIEN DOS SANTOS ARAÚJO 8º

9 GRAZIELA GOMES BEZERRA 9º

10 GRACIANE DA ROCHA SANTOS PEREIRA 10º

GESTÃO PÚBLICA – MANHÃ

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 DEVIDY WILKSON NASCIMENTO MOTA 1º

2 JOÃO PAULO DA ROCHA COÊLHO 2º

3 MARIA MIRLANE SOARES SANTOS 3º

4 KASSIA KAROLYNE DA SILVA SOUZA 4º

5 PATRICIA NAZARÉ DE ALMEIDA 5º

6 GLAUBER DA SILVA JANSEN 6º

7 JHULLYANO MATHEUS DE FIGUEIREDO 7º

8 CRISTOPHER GULLIVER FLORENTINO FELISBERTO 8º

9 FERNANDO MENDES TEIXEIRA 9º

10 MARIA DE FATIMA LIMA DE ARAUJO OLIVEIRA 10º

11 GELCIANE SILVA DE MOURA TAVEIRA 11º

12 ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA 12º

GESTÃO PÚBLICA – TARDE

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 TATIANE DE LIMA BATISTA RODRIGUES 1º

2 EDGAR GOMES COSTA 2º

3 RONNEN DA SILVA NOLASCO 3º

4 CLICIA REGINA SILVA DA COSTA 4º

5 FABRICIA BRITO DE SOUZA 5º

6 JAKSON RIBEIRO DE NAZARÉ 6º

7 ANDREISSON PEREIRA DOS SANTOS 7º

8 LEIDE MAYANA OLIVEIRA DA SILVA 8º

9 MANOEL VALDIVINO DA SILVA FILHO 9º

10 OTÁVIA CAROLINE RIBEIRO MORAIS 10º

HISTÓRIA – MANHÃ

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 RAIMUNDO MARCOS SOUZA RUFINO 1º

2 IGOR FELIPE TEIXEIRA DE SOUZA 2º

3 ELCIO GOMES ARAÚJO 3º

4 SEBASTIANA DOS SANTOS GOMES 4º

5 ESTÉFANE ROCHA DA CUNHA 5º

6 EDINELDO DA SILVA PINHEIRO 67º

7 BRENDO MAIA DE SALES 8º

8 DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA 9º

9 ANA MARIA PIMENTEL GOMES 10º

10 JEFFERSON SAADY MACIEL JÚNIOR 11º

11 JOÃO VÍTOR MARINHO DA SILVA 12º

12 LILIANE ARAUJO MAIA 13º

13 PÂMELA KARINA SANTOS DA SILVA 14º

14 FABIANE KATARINA FARTOLINO DE ALMEIDA 15º

15 ODENIR MELO RODRIGUES 16º

16 ISRAEL NOGUEIRA DE MORAES 17º

17 MARCELA DEYSE SANTOS ARAÚJO 18º

18 JESSICA KAROLINE FERREIRA OLIVEIRA 19º

19 DENIS BRUNO NOGUEIRA DE ALMEIDA 20º

20 LAUANDA BRASSOLOTTO SOUZA 21º

21 EZIR LEITE DE MOURA JUNIOR 22º

22 HELENICE FERREIRA DA SILVA SANTOS 23º

23 EZEQUIEL DE SOUZA PONTES 24º

24 EDIELMA RICARDO DE CARVALHO 25º

25 KERSEY BARBOSA MORAES 26º

26 MIGUEL FELIPPE FRANCA RODRIGUES 27º

27 CYNDY NATHANA MELO DE SOUZA 28º

28 MATHEUS DE SOUSA MARTINS 29º

29 BRUNA DA SILVA IOMEIE 30º

30 GIULIA DA SILVA WOLTER 31º

31 MARIA CLAUDIANE CUNHA DE SOUZA 32º

32 CAROLINA NASCIMENTO PAZ 33º

33 THAMIRES SIQUEIRA DOS SANTOS 33º

HISTÓRIA – TARDE

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 RAMON NERE DE LIMA 1º

2 GUSTAVO SILVA FORTES 2º

3 CLICIA MENDONCA DE SOUZA 3º

4 ARIELI SANTOS DE SOUZA 4º

5 KEVIN SANTANA DIAS 5º

6 LARISSA ARAÚJO DA SILVEIRA 6º

7 FELIPE ANTON LIMA ABREU 7º

8 JAQUELINE CUNHA DA COSTA 8º

9 GUSTAVO HENRIQUE MORENO 9º

10 ANTONIO VICTOR FILOMENO PASSOS 10º

11 EDINAIRA FERREIRA DA SILVA 11º

12 MARCOS JÚNIOR CORDEIRO DE SÁ 12º

13 ANTONIO ELISALDO PEREIRA DE MOURA 13º

14 GLEISON DE ARAUJO SILVA [PNE] 14º

15 YASMIN MORAIS PIRES 15º

16 ROGERIO DE SOUZA MOTA 16º

17 DAFINI JASMINI AMORIM DE OLIVEIRA 17º

18 ANTONIO GUSTAVO PINTO DA SILVA 18º

19 KAREN FRANCISCA FARIAS DA SILVA 19º

20 MARIVON SANTOS DA SILVA CAMELO 20º

21 JOSÉ INÁCIO BRASILEIRO MOREIRA 21º

22 ANA PAULA DO NASCIMENTO MARINHO 22º

23 DANIEL EDUARDO DE MELO 23º

24 ALINE SANTOS DA SILVA 24º

25 NICOLE ALBUQUERQUE DA SILVA 25º

26 RONAN PEDRO SILVA MATOS 26º

27 PEDRO LUCAS COSTA BEZERRA 27º

28 SELMO PIMENTEL DE MELO 28º

29 MARIA EDUARDA LIMA DE VASCONCELOS 29º

30 BEATRIZ OLIVEIRA DA COSTA 30º

31 JULIANA LIMA RODRIGUES 31º

32 MARIA CLARA SILVA DE SOUZA 32º

33 JOÃO PAULO MOREIRA DA SILVA 33º

34 MARCELO FREIRE ROCHA 34º

35 ROSANGELA MARIA SANTOS DOS ANJOS 35º

36 JAIR LEANDRO CHAVES DE SOUZA 36º

37 MARCOS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO 37º

38 VITOR MARIANO DIAS MENDONÇA 38º

39 VIVIANE COSTA SANTOS 39º

40 CELIO ROBERTO ALVES DE FRANÇA [PNE] 40º

41 TAYNA YARA MOREIRA OLESZKIEWICZ 41º

42 GEOVANNA MORAES DE ALMEIDA 42º

43 ANDRISSON FERREIRA DA SILVA 43º

44 NATHALLIÉ DE ALMEIDA GOMES 44º

LETRAS – MANHÃ

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 ANDERSON DA SILVA LIMA 1º

2 FERNANDA ARAÚJO DE LIMA OLIVEIRA 2º

3 GLEIDIANE FARIAS DE SOUZA 3º

4 YNESSA ALMEIDA DE SANTANA 4º

5 MARIA SEMIREMES CRISPIM SANTANA 5º

6 ANA BEATRIZ ALMEIDA RIBEIRO 6º

7 GREICY LULA DE OLIVEIRA 7º

8 JOÃO VICTOR MARTINS DA COSTA 8º

9 JUCILEIDE SOUZA DA SILVA 9º

10 THALIA BARROS DA SILVA 10º

11 VITÓRIA LUSTOSA SAMPAIO 11º

12 ANDRESA DAVILA SILVA DE OLIVEIRA 12º

13 SUZANE JESSICA SILVA COSTA 13º

14 GABRIELLA BRUCH MAZIERO 14º

15 AINA DE OLIVEIRA ROCHA 15º

16 SABRINA PINHEIRO LIRA 16º

17 KAREN LIMA DE SOUZ 17º

18 RAIMUNDO MARISON CUNHA 18º

19 SARAJANE DA SILVA COSTA 19º

20 ANA LÚCIA DE MORAIS DAL BELLO 20º

21 ANA CLARA GONÇALVES PINHEIRO 21º

22 JAMILA SILVA DA COSTA 22º

23 ANDERSON BEZERRA VIEIRA 23º

24 LUIZ PAULO DE SOUSA ARAUJO 24º

25 GEOVANA COSTA DE LIMA 25º

26 SARA LAVINHA VIEIRA NERI 26º

27 THALES CÉSAR DA COSTA FERREIRA 27º

28 ALECSANDRO DE SOUSA NASCIMENTO [PNE] 28º

29 RAYLENE GOMES DA SILVA 29º

30 LORAINNE DAMASCENO ARAÚJO 30º

31 JAYNE EDUARDA PRAZERES DA SILVA 31º

32 RAFAELA SOUZA DA SILVA 32º

33 NICOLLY OLIVEIRA FÉ EM DEUS 33º

34 ANA CLARA ARAÚJO DA SILVA 34º

35 NATHANAEL CAVALCANTE DA CRUZ 35º

36 ELIENE PEREIRA DE ALMEIDA 36º

37 REVANIA BARBOSA DA SILVA 37º

38 LEONARDO LIMA LEITE 38º

39 KESLEY BARBOSA DOS SANTOS 39º

40 MARCELO FELIPE SILVA PINHEIRO 40º

41 PAULO HENRIQUE MACAMBIRA FERREIRA 41º

42 ELIAS MIRANDA DOS SANTOS 42º

43 RAÍNE CARLA LIMA DO NASCIMENTO 43º

44 HELLEN SUZAN ROCHA DOS SANTOS 44º

45 MAIARA DA SILVA ALMEIDA 45º

46 THALIANY ARETHA BANDEIRA ARAÚJO 46º

47 SÂMELLA JANAI ALMEIDA DA JUSTA 47º

48 HAMAIANA FONSECA DE SOUZA 48º

49 BEATRIZ OHRANA DE OLIVEIRA COSTA 49º

50 MAURICIO BARBOSA OLIVEIRA 50º

51 MAYRA SILVA DE SOUZA 51º

52 LARISSA DA SILVA MONTEIRO 52º

53 INARA SOUSA ROCHA 53º

54 FELIPE SALVADOR GUNILING ARAÚJO 54º

55 CHIRLEY DA SILVA EVANGELISTA 55º

56 MARIA GABRIELLE GONÇALVES VIEIRA 56º

57 ADÉLIA MARIA MARQUES TORRES 57º

58 LUNA PHOENIX PAIVA 58º

59 THAIS DE AMORIM AFONSO 59º

60 RODRIGO ARAÚJO GARCIA 60º

61 CYNDI DE OLIVEIRA MOURA 61º

62 KELVIN ILLITCH SILVA SANTOS 62º

63 JHARDA ALEXSSANDRA SOUZA E SILVA 63º

64 YANKA SILVA DE SOUZA 64º

65 SAMYLA CRISTINA LIMA DE SOUZA 65º

66 SOLANGE PEREIRA LIMA 66º

67 JANAIRA FARIAS DE MENDONCA 67º

68 JOELMA TAVARES MARTINS CARVALHO 68º

69 LÍVIA CIBELLE MAIA CAMPOS 69º

70 VIVIANE ROQUE DOS SANTOS 70º

71 TAÍRIS DE LIMA RIBEIRO 71º

LETRAS – TARDE

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 JANAINA DA SILVA PINHEIRO 1º

2 ELEXSANDRA MARIA MARTINS CLÁUDIO 2º

3 FLÁVIA RAYANE NETO RAMOS 3º

4 MARIA APARECIDA LINHARES DE SOUSA LIMA 4º

5 CRISNANDA DAMASCENO DE SOUZA 5º

6 CARLOS FRANCISCO GONÇALVES 6º

7 ADRIANA DE ANDRADE CABRAL 7º

8 ADICLEIA NASCIMENTO DE SOUZA 8º

9 MAYCON WESLEY LIMA DA SILVA 9º

10 MAYZA COSTA DA SILVA 10º

11 SARA CRISTINA GONÇALVES PAIVA 11º

12 KEROLAYNE LINDOSO DA SILVA 12º

13 LUCIANA LIMA DA SILVA 13º

14 JOYCE RAMOS PEREIRA 14º

15 ANDRESSA BRAGA GOMES 15º

16 MARCELA DE AMORIM BATISTA 16º

17 GABRIELA FERREIRA DE OLIVEIRA 17º

18 SUED DA COSTA NUNES 18º

19 MARCOS BRUNO DA SILVA MARTINS 19º

MATEMÁTICA – MANHÃ

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 JOÃO EDUARDO LIMA PESSOA 1º

2 CLECEILDO DO NASCIMENTO DA SILVA 2º

3 SAMUEL TERTO DE SOUSA RODRIGUES 3º

4 LEONARDO MARTINS BEZERRA 4º

5 ÍGOR GONDIM PEREIRA 5º

6 WANDELL GONÇALVES DE BRITO JUNIOR 6º

7 FRANCISCO NUNES MOREIRA 7º

8 LUIZ FELIPE DA SILVA FÉLIX 8º

9 KATHLLEN BIANCA KLEIN DA SILVA 9º

10 ROMILSON SOARES PINTO 10º

11 MARIA GENI DA SILVA CATAIANA 11º

12 FLAVIO DE SOUZA SILVA 12º

13 MATHEUS SOUZA DOS SANTOS 13º

14 VICTORIA KAROLINY MIRANDA OLIVEIRA 14º

15 DJESSICA LUITLE DA SILVA 15º

16 MARCELO MOREIRA DINIZ 16º

17 YANDRI GOMES DE PAULO 17º

18 ANDRÉIA DA SILVA DE FREITAS 18º

19 PÂMELA ROBERTA DA SILVA PEREIRA 19º

20 JOÂO FERREIRA DE LIMA NETO 20º

21 VITÓRIA LOPES DA SILVA 21º

22 RAYELE PAIVA DE ALMEIDA 22º

MATEMÁTICA – TARDE

ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO

1 JOSÉ LUCAS DA SILVA CAMPOS 1º

2 EDICLEI SALES DE SOUZA 2º

3 MATHEUS RODRIGUES SOARES 3º

4 MILENA DE SOUZA MOURA 4º

5 SONIA MOREIRA BRASIL 5º

6 JOÃO PEDRO SOUZA GOMES 6º

7 ARTUR DANIEL SOUZA DE ANDRADE 7º

8 JOSE DIMAS DO NASCIMENTO SILVA 8º

9 GABRIELA ARRUDA DA SILVA 9º

10 FABIANO FREIRE DA SILVA JÚNIOR 10º

11 JOYNGLE REIS DA SIVA 11º

12 HELEN CRISTINA GOMES RODRIGUES 12º