A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, tornou pública, a décima primeira convocação dos acadêmicos aprovados no Processo Seletivo Simplificado realizado em 2018, para entrega de documentos de estagiários Estudantes de Nível Superior, observando o preenchimento de vagas que surgirem no decorrer da validade desta seleção. A lista completa está na edição do Diário da Justiça Eletrônico, desta segunda-feira, 9, páginas 174 a 179.
O Edital Nº 27/2022 apresenta lista com 640 universitários dos cursos de Direito, Sistema de Informação, Administração, Ciências Contábeis, Recursos Humanos, Ciências Econômicas, Gestão Pública, História, Letras e Matemática.
Os candidatos relacionados deverão enviar para o e-mail a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (Gedep) [email protected], no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a documentação constante do anexo único do Edital sob pena de perda da vaga da função a ser exercida no processo seletivo, bem como, os candidatos aprovados nos cursos para o período vespertino (tarde), poderão optar por cumprir sua carga horária de trabalho pelo período da manhã, tendo em vista que o horário de expediente do Tribunal de Justiça é de 7h às 14h.
Documentação exigida:
CPF e RG*;
Declaração ou Atestado de Frequência da Instituição de Ensino Superior (atualizada)*;
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, disponibilizada no site www.tjac.jus.br;
Comprovante de residência contendo o CEP da rua (original)*;
1 (uma) foto 3X4;
PIS/PASEP/NIT;
Aos portadores de necessidades especiais será necessária a apresentação do atestado médico;
Declaração Pessoal de que não possui outro vínculo DE ESTÁGIO e que dispõe de horário compatível com o expediente forense;
Título de eleitor e
Conta Salário na Caixa Econômica Federal (Ofício expedido pela GECAD) * A documentação solicitada deverá ser original
Confira a lista completa:
DIREITO – MANHÃ
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 THAIS SILVA MESQUITA 282º
2 LUCAS ROBERTO DE SOUZA ROCHA 283º
3 GABRIELA ALVES COELHO 284º
4 JAQUELINE ANE BRASIL DE SOUZA 285º
5 LUCAS FONTES GOMES 286º
6 MATHEUS BESSA MAIA 287º
7 JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR JUNIOR 288º
8 IASMIN LOPES RUFINO 289º
9 LETÍCIA VITÓRIA BRAGA MAGALHÃES LÔBO 290º
10 LETÍCIA MORAES PRADO DO NASCIMENTO 291º
11 AMANDA DE OLIVEIRA FERRAZ 292º
12 JOAZ DUTRA GOMES 293º
13 EMANUELLE PINTO DE FRANÇA 294º
14 GABRIEL SAMPAIO GONÇALVES 295º
15 ISRAEL PIMENTEL DE OLIVEIRA 296º
16 DANIELE MOTA BEZERRA 297º
17 MAYCON DOUGLAS FALCÃO VIEIRA 298º
18 TALITA THOMAZ DE OLIVEIRA 299º
19 LUCIANE LIMA DE ARAÚJO 300º
20 ISADORA DOS SANTOS SARMENTO 301º
21 PEDRO PAULO DE SOUZA ROCHA 302º
22 SHELLY REGINA MENDONÇA LOUREIRO 303º
23 TAUAN JOSÉ DE SOUSA PEREIRA 304º
24 ALCIDES BEZERRA FEITOZA JUNIOR 305º
25 THIAGO MELO GUIMARÃES 306º
26 PEDRO PAULO AMORIM LIMA 307º
27 IANA DE OLIVEIRA BEIRUTH 308º
28 CIBELLE SILVA DE SOUZA 309º
29 SARAH AMANDA CRUZ VASCONCELOS 310º
30 RAYANE CAVALCANTE DOS SANTOS 311º
31 JADY XAVIER DA SILVA 312º
32 RAFAEL MEDEIROS GUEDES 313º
33 SANDRA DA SILVA PINTO ROCHA 314º
34 NEIVO ROCHA DA COSTA PACÍFICO 315º
35 ANDERSON THURY PINHEIRO OLIVEIRA 316º
36 IVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE 317º
37 HELENA PERAZZO PEDROSO BANDEIRA DE MELO 318º
38 ROMÁRIO MONTEIRO SANTANA 319º
39 JÚLIO CESAR COSTA ARAÚJO 320º
40 PORFÍRIO BEZERRA DE LIMA NETO 321º
41 ADRIANA DE SOUZA BATISTA 322º
42 DÉBORA ALVES DE SOUSA QUEIROZ 323º
43 VALÉRIA ASSUNÇÃO GOMES 324º
44 LAILA CAROLINE DE PAIVA SANTOS 325º
45 KAROLYNI DIAS DE OLIVEIRA 326º
46 LUIZ GUSTAVO SALES DE OLIVEIRA GUEDES 327º
47 AGNALDO DANTAS NETO 328º
48 TALUANA TESSER PALMEIRA 329º
49 VICTOR FERNANDES LIMA 330º
50 ÍTALO DA SILVA NASCIMENTO 331º
51 CLÉCIA KAREN FONSECA DA SILVA 332º
52 NATÁLIA FARHAT BRANDÃO 333º
53 THAYNA VIDON ROCHA PEREIRA 334º
54 RHENATA DA SILVA CHAVES 335º
55 WILLIAM MARCOS SILVA DOS SANTOS 336º
56 ANDERSON EUFRANCKYLLE LIMA ARAÚJO 337º
57 THAIS BARROS DE SOUZA 338º
58 GABRIELLY DE ARAÚJO FREIRE 339º
59 MATHEUS IZEL MANSOUR 340º
60 FELIPE DA SILVA SOARES 341º
61 KARINE MARIA ALMEIDA BRITO 342º
62 BÁRBARA SILVEIRA DECARLI 343º
63 MARIA LUIZA COUTINHO PINHEIRO 344º
64 FLÁVIO HENRIQUE BARROS D OLIVEIRA 345º
65 MARIA ADRIANE CASTRO DE OLIVEIRA 346º
66 GABRIEL MACHADO FEITOZA 347º
67 YCARO MELO MORENO 348º
68 MATHEUS EDUARDO SANTOS DE MACEDO 349º
69 AIANA CORRÊA DA SILVA 350º
70 SABRINA FERREIRA DE OLIVEIRA 351º
71 REBECA MATOS PINHEIRO 352º
72 ANDRÉ AUGUSTO SIVIERO 353º
73 DANIEL LINHARES CRAVEIRO 354º
74 CLYCIA CHRISTYNA DE OLIVEIRA SANTOS 355º
75 JOÃO VITOR BALBINO VALENTE 356º
76 THAYLA SILVA OLIVEIRA 357º
77 LARISSA BALDUINO SILVA 358º
78 VITÓRIA MARQUES SANTANA 359º
79 IZABELE MELO BRILHANTE 360º
80 ANA LUÍSA DE OLIVEIRA FIDELES 361º
81 LARA RENATHA MOURA ABJDID 362º
82 MATEUS IRINEU RIBEIRO LEAL DE LIMA 363º
83 JUSSARA CABRAL DE LIMA 364º
84 LUCA LEONARDO GALVÃO RODRIGUES 365º
85 ANA KÁSSIA LIMA DA COSTA 366º
86 THÉO ADAURIO TEIXEIRA NETO 367º
87 ALEKS RODRIGUES BARBOZA JUNIOR 368º
88 MELISSA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ 369º
89 HENRIQUE ARAÚJO FIGUEIREDO 370º
90 NÍCOLAS COSTA SARKIS 371º
91 RAFAEL SOUZA DA SILVA 372º
92 HELOIZE THAINA BRITO DA SILVA 373º
93 HUDSON JARDIM DE OLIVEIRA 374º
94 LUDY MILA BARBOZA REZENDE 375º
95 LEANDRO CASTRO FERREIRA 376º
96 JARDEILSON SOUZA DA SILVA 377º
97 CRISTIAN MARLON RAMALHO PAIVA 378º
98 RAYNY AMARAL BARROSO 379º
99 LARISSA LINS DO NASCIMENTO SILVA 380º
100 ALINE DE LIMA SAMOSA 381º
101 THAIS DE FREITAS MURICI 382º
102 LAVINIA RAISSA MAIA DE SOUZA 383º
103 THALES GÓES MARTINS 384º
104 LARA BEATTRYS SANTOS DE SÁ E SILVA 385º
105 IANA SANTIAGO SALES 386º
106 MARIA LUÍSA RIBEIRO JUCÁ 387º
107 BRENDA VASCONCELOS DA FONSECA 388º
108 VITÓRIA NASCIMENTO DA SILVA 389º
109 LUCIANO TORRES OLIVEIRA 390º
110 IGOR BRANDÃO CONDE 391º
111 ROBÉRIO COSTA DE ARAÚJO 392º
112 PAULO TORRES DA SILVA 393º
113 KAWANA LIMA CAMPOS 394º
114 DANDARA CAROLINE TEIXEIRA 395º
115 LUCAS AMORIM DE FREITAS ZANFORLIN BARBOSA 396º
116 NICOLAS THIERRY SOUZA DA COSTA 397º
117 JEREMIAS CANISO NOBREGA 398º
118 FILIPE NEO DA SILVEIRA 399º
119 ANNA LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA 400º
120 LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA 401º
121 NAFIS GUSTAVO SILVA BRAGA 402º
122 ANA CARLA NERES DA SILVA 403º
123 STEFFANIE APARECIDA DA SILVA 404º
124 NYCOLE SELYNE CARVALHO PEREIRA 405º
125 MARINA ALVES DA MOTA 406º
126 LUCAS OLIVEIRA DE ASSIS 407º
127 ANA CLARA RANGEL DE LIMA 408º
128 KARINE DE SOUZA ROCHA 409º
129 GABRIEL SILVA SANTIAGO 410º
130 ANA CAROLINA CASSIANO LEÃO 411º
131 EMANUELLE DE MOURA XIMENES 412º
132 ANTHONY CARDOSO DE SOUZA 413º
133 WENA MONICA ROCHA DE SOUZA 415º
134 JAYLANNA LIMA DE MEDEIROS 416º
135 JOYCE SINDELL MACHADO PEREIRA 417º
136 FELIPE NOGUEIRA DANTAS 418º
137 CAROLINE SANTOS DOS REIS 419º
138 ANDRESSA DE LIMA FERREIRA 420º
139 VANESSA YASMIN GOMES DE LIMA 421º
140 TAYLLANY ROCHA DA CRUZ 422º
141 JULYE CRISTINE DE MELO SILVA 423º
142 EUDES MARQUES DE AVILAR FILHO 424º
143 IETE LOUISE DE LIMA SANCHEZ 425º
144 ALANNA GOMES DE SOUZA 426º
145 ANDREA MILENA MAIA GOMES 427º
146 LEONARDO VINÍCIUS FERREIRA MOURA 428º
147 HEITOR LIMA PINHEIRO 429º
148 CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA 430º
149 EDUARDA BEATRIZ SILVA DOS SANTOS 431º
150 LUZ GABRIELA GUERRA ESCUDERO 432º
151 LETHYCIA VITÓRIA GONÇALVES DE LIMA 433º
152 FELIPE ASSEF FONTENELE DE CARVALHO 434º
153 JEOWANNA KRISTHYNE CAVALCANTE LOPES 435º
154 ANA LUIZA MEDEIROS LIMA 436º
155 IVES GABRIEL MELO DO VALE 437º
156 FELIPE VALENTE DA SILVA PAIVA 438º
157 CAROLINA MOURA CORDEIRO 439º
158 GUSTAVO SIMOURA SOARES 440º
159 PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA VIGA 441º
160 BRUNA ROBERTA ARAUJO DA SILVA 442º
161 SHERYDA CAMILA AGUIAR DE SOUZA 443º
162 RAFAEL DA CONCEIÇÃO CASTRO 444º
163 ANDRÉ LUCAS DA SILVA CAVALCANTE 445º
164 SOLANGE MAGALI SILVA 446º
165 ARRUNED LOURENCO BORGES 447º
166 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA 448º
167 LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA 449º
168 NALADUCIANE PEREIRA DE SOUZA 450º
169 CRISNAYRA LIMA DO MONTE 451º
170 KÁSSIO OLIVEIRA GANON 452º
171 JANAÍNA FLÁVIA LIMA PIMENTEL 453º
172 JHENIFER KAROLINE DE SOUZA 454º
173 HELEN SILVANA CAMPOS RABELO 455º
174 JÉSSICA ALMEIDA MAGALHÃES DA SILVA 456º
175 FRANCISCO ALEXANDRE COSTA DA CRUZ 457º
176 MARIA EDUARDA LIMA GIRIO 458º
177 MARIA LUIZA DA SILVA HOLANDA 459º
178 YRLANIA BARBOZA LIMA 460º
179 INARA DA COSTA BEIRUTH 461º
180 CAIO MESQUITA DE OLIVEIRA 462º
181 NATALYA FREIRE CUNHA 463º
182 GABRIELLA ARRUDA ZANATTA 464º
183 AMANDA SANTOS MACHADO 465º
184 ADELLE CRISTINE TAVARES SILVA 466º
185 LYZIA CLÍVEA NASCIMENTO DA SILVA 467º
186 JOÃO LOPES DE OLIVEIRA NETO 468º
187 LUAN MICAEL MEDEIROS GUEDES OLIVEIRA 469º
188 NEUSA ISABEL DE SOUZA FORTES 470º
189 VITÓRIA SOUZA DE ARAUJO ABREU 471º
190 KEVIN KYMURA DANTAS BATISTA 472º
191 JÚLIA VITÓRIA COSTA DE QUEIROZ 473º
192 REBECA DE SOUZA GUIMARÃES 474º
193 ROSANGELA DE LIMA PEREIRA 475º
194 ANA CAROLINA MENINI DINIZ 476º
195 ANNY GABRIELY FLORENÇO SOARES 477º
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – MANHÃ
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 ELDO DE JESUS OLIVEIRA 18º
2 MAGAIVE DE OLIVEIRA PEREIRA 19º
3 ALANS COSTA DE SOUZA 20º
4 LUIZ FELLYPE SILVEIRA DE OLIVEIRA DESOUZA 21º
5 LUIZ FELLYPE SILVEIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA 22º
6 GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA 23º
7 PEDRO HENRIQUE ALVES SENA 24º
8 CARMINA MARIA DA SILVA GOMES 25º
9 HENRIQUE FRANÇA NUNES 26º
10 MYLENA FRANKLIM DE PAIVA 27º
11 JOSÉ GABRIEL COELHO DA CUNHA 28º
12 LUSHESLE REBOUÇAS FURTUNATO 29º
13 BÁRBARA BRITO DOS ANJOS 30º
14 EDDIE GIOVANNE VIANA LOZANO 31º
15 JOHN ALEXSANDRO SOARES DE BARROS 32º
16 LUIS FERNANDO KISTER DOS ANJOS 33º
17 SÁVIO SANTOS XAVIER 34º
18 WILLIAM DOS SANTOS ASSIS 35º
19 FERNANDO MUNIZ DE OLIVEIRA COSTA 36º
20 JOSÉ COCA CARRASCOSA NETO 37º
21 PEDRO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO SANTANA BAZILA 38º
22 PABLO ENRICK OLIVEIRA DA SILVA 39º
23 JOSÉ QUENEDE ABREU DE OLIVEIRA 40º
24 LUCAS CHAVES DE SOUZA 41º
25 MARCOS RICHARD DA SILVA ARAUJO 42º
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – TARDE
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 ÍTALO NEY MOREIRA DE OLIVEIRA 9º
2 ALLAN THYAGO DA SILVA CHAVES 10º
3 LUCAS CASTRO DA SILVA 11º
4 DENIS CLEY PAIVA FERREIRA 12º
5 ELSON JHONATA OLIVEIRA DA SILVA 13º
6 DISLAN JOSÉ DE SOUZA MELO 14º
7 HERMANO VERÇOSA DA SILVA 15º
8 WELIVELTON DE CASTRO LIMA 16º
9 ANDRÉ LUIZ DE SOUZA LIMA JÚNIOR 17º
10 LUAN REIS DE LIMA 18º
11 GUILHERME PEREIRA DO NASCIMENTO 19º
12 MYCHELLE SAVOFF DE SOUZA E SILVA 20º
13 PAULO HENRIQUE MENDES LIRA 21º
14 ISMAEL MACHADO DA SILVA 22º
15 LUCAS SANTOS GUIMARÃES 23º
16 LETÍCIA ESTEFFANY SILVA DE PAULA 24º
17 DAVID PEREZ DA SILVA 25º
18 AIRTON ARAÚJO RODRIGUES 26º
19 HYLLBERTO SOARES DO CARMO 27º
20 GABRIEL FIGUEIREDO BEZERRA 28º
21 JOSÉ LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO 29º
22 JOÃO VITOR HENRIQUE DE MELO 30º
23 LUCAS DE LIMA CHAVES 31º
24 PAULO RICARDO OLIVEIRA DE AGUIAR 32º
25 THUANNE DA SILVA PAIXÃO 33º
26 JHONATAN SANTOS DO PATROCINIO 34º
27 WISLEY DE OLIVEIRA BANDEIRA 35º
28 THAYANNE MENDES VIANA 36º
29 MATEUS DA SILVA COSTA 37º
30 GABRIEL PEIXOTO ZONATTO 38º
31 SÓLON MENDONÇA MAIA NETO 39º
32 APARECIDA LIMA DE FREITAS 40º
33 ANDRIELLE DE LIMA BEZERRA 41º
34 NATÁLIA DE OLIVEIRA FREIRE 42º
35 VITOR DANIEL DO NASCIMENTO CUNHA 43º
36 MARCELO MACHADO MARTINS 44º
37 DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA 45º
38 ANDRÉ FELIPE CHAVES VALENTE QUINTELA 46º
39 GABRIEL MENDONÇA DE MELO 47º
40 TIAGO DA SILVA OLIVEIRA 48º
41 RENATO DE OLIVEIRA FERREIRA 49º
42 MATHEUS SOUZA E SILVA 50º
43 ENOK DIOMAR DA SILVA 51º
44 LUIZ GUSTAVO VIEIRA DE MESQUITA 52º
ADMINISTRAÇÃO – MANHÃ
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 RAVYSON DA SILVA FÉLIX 33º
2 NAIN NATAN TOME DE MELO 34º
3 FABIULA MONTANHA SANTOS 35º
4 SONAIA NASCIMENTO SILVA 36º
5 THAYANE BRASIL DE MATOS 37º
6 LUIS CARLOS SANTOS BANDEIRA 38º
7 ADRIANA BATISTA DE ALMEIDA 39º
8 JERLIANE DE OLIVEIRA MARTINS 40º
9 LAUREONE OLIVEIRA TIM 41º
10 LARISSA FERREIRA NUNES 42º
11 JOÃO VITOR DE SOUZA PEREIRA 43º
12 ANA CAROLINE DE SENA RODRIGUES 44º
13 DANIELA ROCHA DA SILVA 45º
14 MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE SOUZA 46º
15 ALICE CHAGAS MARTINS 47º
16 KELREN CRISTINE MIRANDA ALMEIDA 48º
17 FERNANDA DA COSTA FERREIRA 49º
18 RONNIE PETERSON FERNANDES 50º
19 YANCLAY CAVALCANTE LIMA 51º
20 FRANCISCA JAMILE COSME DE SOUZA 52º
21 SAMUEL ALVES DA SILVA 53º
22 LEONARDO DE SOUZA IDARGO 54º
23 TALIA OLIVEIRA DOS ANJOS 55º
24 ALEXSANDRA CAVALCANTE DE ARAUJO 56º
25 ALINNE FORTUNATO ANDRADE 57º
26 MARIANNA SANTANA DE SOUZA 58º
27 RAULIENE ARRUDA BATISTA APURINÃ 59º
28 NELCIVAN SANTOS DE SOUZA 60º
29 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO GONÇALVES 61º
30 THAYLLISSON DE ARAÚJO FERRAZ 62º
31 SOLANGE LIMA FERREIRA 63º
32 GENIVAL DE AZEVEDO BORGES JÚNIOR 64º
33 DOMENICO ARAUJO CABANELA 65º
34 JOÃO VICTOR DA COSTA BRITO 66º
35 CLYVIA MENEZES BARBALHO 67º
36 MATEUS FERREIRA SILVA 68º
37 LUCIANA DE ARAUJO MIRANDA 69º
38 FRANK DA SILVA CARVALHO 70º
39 DORISNEIA DA CRUZ 71º
40 BRENDA FIRMO BEZERRA 72º
41 ANA KARISY SILVA FERREIRA 73º
42 HARLLON MATHEUS SOUZA DE LIMA 74º
43 DENNYKAVIN MATHEUS DA SILVA TEIXEIRA 75º
44 RAQUEL MARTINS DE SOUZA 76º
45 CASSIA DA SILVA COSTA 77º
46 AGATHA CHRISTIE BRÍGIDO BRILHANTE 78º
47 JULIA FERREIRA DE ASSIS 79º
48 JOSEFA ISLANE SANTOS OLIVEIRA 80º
49 TAINARA VARGAS LIMA 81º
50 DIEGO DOS SANTOS SOUSA 82º
51 VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS 83º
52 KATRINE PÁSCOA DA SILVA 84º
ADMINISTRAÇÃO – TARDE
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 GLADISELE MARIA CARDOSO 12º
2 ISABELLA MARIA PRADO NOGUEIRA 13º
3 JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA COSTA 14º
4 JENIFER FERNANDES DO NASCIMENTO 15º
5 IRIS DE CARVALHO VIGA 16º
6 KASSIANA DA SILVA MOTA 17º
7 THAYS ALVES LOPES PESSOA 18º
8 ALDEIR DO MONTE SOUZA JUNIOR 19º
9 JOÃO CLEBERSON DE SOUZA LIMA 20º
10 FRANCISCO EDUARDO DA SILVA COSTA 21º
11 TAIUANA SOUZA LIMA 22º
12 JHONNATAN ALVES FERNANDES 23º
13 AURICEÂNIA BRAGA DA SILVA 24º
14 FRANCIELLE SILVA SOUZA 25º
15 ÍTALO DE OLIVEIRA SILVA 26º
16 MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA 27º
17 JOAO PEDRO DOS ANJOS VASCONCELOS 28º
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – MANHÃ
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 JOÃO FELIPE LIMA MARINHO 31º
2 MATUZALÉM DE SOUZA FERREIRA 32º
3 JHESSICA KAREN SOUZA SANTOS 33º
4 TAYLISSON MESQUITA RODRIGUES DE ANDRADE 34º
5 LUIZ FELIPE OLIVEIRA DE BRITO 35º
6 MARIA EDUARDA GREGÓRIO DE ARAÚJO 36º
7 CAINÁ AZEVEDO DE FRANÇA 37º
8 AMANDA TEODORO DE SOUSA 38º
9 WENDERSON DA COSTA CAMPÊLO 39º
10 PAULO SERGIO SILVA BORGES 40º
11 THAYLLAN BARBOSA CARDOSO 41º
12 JULI MARIA SILVA DOS SANTOS 42º
13 CHARLES BRUNNO GONÇALVES DA SILVA 42º
14 REGINILDE PEREIRA CARNEIRO 44º
15 SILVIO BRUNO LIMA DA SILVA 45º
16 AGLEISON CAMELO DE ALBUQUERQUE JUNIOR 46º
17 IONE CRISTINA SILVA DA CONCEIÇÃO 47º
18 ANDRÉ LUCAS BATISTA DA SILVA 48º
19 JULIO RICARDO SOUZA DE CASTRO 49º
20 BIANCA CAVALCANTE DA COSTA 50º
21 RAFAEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO 51º
22 MARÍLIA GABRIELI BRITO DA SILVA 52º
23 CLEUDIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA 53º
24 STEFFANY RODRIGUES ANGELIM 54º
25 REGIANE PEREIRA CARNEIRO 55º
26 ANA CASSIA MARQUES DOS SANTOS 56º
27 LEONARDO LUIS SILVA BRAUN 57º
28 MILEIDY BARBOSA DO NASCIMENTO LIMA 58º
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – TARDE
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 MANOEL MEDEIROS DE MELO NETO 3º
2 RUAN KELSON PONTES DE MATOS 4º
3 LEONARDO OTSUKA CAMPOS 5º
4 ÁGATA JASMINE DA SILVA LIMA 6º
5 RONIERISON FELIPE DOS SANTOS SOUZA 7º
6 ANA KELLY PEREIRA SUPO 8º
7 GEOVANA LYSSA BRITO DA SILVA 9º
8 IZABEL VERÇOSA SILVA 10º
9 MÁRCIA LIMA DA SILVA 11º
10 RANIER DE SANTANA FERREIRA 12º
11 DANIELA MAGALHÃES LOPES 13º
12 STEFERSON BRUNO QUEIROZ DA CUNHA 14º
13 WATAN GUIMARÃES DO AMOR DIVINO 15º
14 SARAH JULIA DA SILVA MACHADO 16º
15 LUCAS ANTÔNIO LIMA DA SILVA 17º
16 IZAEL FERREIRA DE SOUZA 18º
17 BRUNO TORRES RIBEIRO 19º
18 ASQUENAZ RAMÁ SILVA DOURADO 20º
19 PAULINO BANDEIRA RUFINO 21º
20 SALES BENTO DE OLIVEIRA 22º
21 JOANA DARQUE FELINTO FEITOSA 23º
RECURSOS HUMANOS – TARDE
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 GERLANIO MARINHO SOUZA 1º
2 RAIMUNDO MARQUES DA SILVA NETO 2º
3 LEANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 3º
4 MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE LIRA 4º
5 MIRIA CAVALCANTE DE MESQUITA SANTOS 5º
6 MARCON GLEISON BATISTA DA SILVA 6º
7 MARIA SANTA DANTAS DA SILVA 7º
8 ELIANE DA CUNHA SABOIA 8º
9 VALERIA DA SILVA SOUZA 9º
10 MARCOS HENRIQUE VIEIRA NERI 10º
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – MANHÃ
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 WILLIAM SALES DE MELO 1º
2 PEDRO ARAUJO TAPAJOS MACEDO 2º
3 THAUANA ROBERTA FEITOSA DE ARAUJO 3º
4 LUÍSA NASCIMENTO RIBEIRO 4º
5 HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR 5º
6 ANDREY DAVI SILVA DE OLIVEIRA 6º
7 HELEN CRISTINA DA SILVA MENEZES 7º
8 RAFAEL DE JESUS PINHEIRO TEIXEIRA 8º
9 VINÍCIUS CARNEIRO DE FARIAS 9º
10 MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTE 10º
11 AMANDA DE MOURA ALMEIDA 11º
12 BRUNO LUIS DA SILVA DOS SANTOS 12º
13 RÔMULO VASCONCELOS VALENTIM 13º
14 ERNIZIA BORGES SERENO KAXINAWA [PCD] 14º
15 CAMILA BANDEIRA GALVÃO 15º
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – TARDE
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 JULIANA ZOLINGER 1º
2 HÉLIO VICTOR DE OLIVEIRA GOMES 2º
3 ADRIANE DA SILVA SAMPAIO 3º
4 JOÃO VITOR VIEIRA DE FREITAS 4º
5 BRUNA EDUARDA DE ARAUJO CARVALHO 5º
6 MARCUS VINÍCIUS SILVA DE SOUZA 6º
7 BRUNA FONSECA DE SOUZA 7º
8 WIULIEN DOS SANTOS ARAÚJO 8º
9 GRAZIELA GOMES BEZERRA 9º
10 GRACIANE DA ROCHA SANTOS PEREIRA 10º
GESTÃO PÚBLICA – MANHÃ
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 DEVIDY WILKSON NASCIMENTO MOTA 1º
2 JOÃO PAULO DA ROCHA COÊLHO 2º
3 MARIA MIRLANE SOARES SANTOS 3º
4 KASSIA KAROLYNE DA SILVA SOUZA 4º
5 PATRICIA NAZARÉ DE ALMEIDA 5º
6 GLAUBER DA SILVA JANSEN 6º
7 JHULLYANO MATHEUS DE FIGUEIREDO 7º
8 CRISTOPHER GULLIVER FLORENTINO FELISBERTO 8º
9 FERNANDO MENDES TEIXEIRA 9º
10 MARIA DE FATIMA LIMA DE ARAUJO OLIVEIRA 10º
11 GELCIANE SILVA DE MOURA TAVEIRA 11º
12 ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA 12º
GESTÃO PÚBLICA – TARDE
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 TATIANE DE LIMA BATISTA RODRIGUES 1º
2 EDGAR GOMES COSTA 2º
3 RONNEN DA SILVA NOLASCO 3º
4 CLICIA REGINA SILVA DA COSTA 4º
5 FABRICIA BRITO DE SOUZA 5º
6 JAKSON RIBEIRO DE NAZARÉ 6º
7 ANDREISSON PEREIRA DOS SANTOS 7º
8 LEIDE MAYANA OLIVEIRA DA SILVA 8º
9 MANOEL VALDIVINO DA SILVA FILHO 9º
10 OTÁVIA CAROLINE RIBEIRO MORAIS 10º
HISTÓRIA – MANHÃ
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 RAIMUNDO MARCOS SOUZA RUFINO 1º
2 IGOR FELIPE TEIXEIRA DE SOUZA 2º
3 ELCIO GOMES ARAÚJO 3º
4 SEBASTIANA DOS SANTOS GOMES 4º
5 ESTÉFANE ROCHA DA CUNHA 5º
6 EDINELDO DA SILVA PINHEIRO 67º
7 BRENDO MAIA DE SALES 8º
8 DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA 9º
9 ANA MARIA PIMENTEL GOMES 10º
10 JEFFERSON SAADY MACIEL JÚNIOR 11º
11 JOÃO VÍTOR MARINHO DA SILVA 12º
12 LILIANE ARAUJO MAIA 13º
13 PÂMELA KARINA SANTOS DA SILVA 14º
14 FABIANE KATARINA FARTOLINO DE ALMEIDA 15º
15 ODENIR MELO RODRIGUES 16º
16 ISRAEL NOGUEIRA DE MORAES 17º
17 MARCELA DEYSE SANTOS ARAÚJO 18º
18 JESSICA KAROLINE FERREIRA OLIVEIRA 19º
19 DENIS BRUNO NOGUEIRA DE ALMEIDA 20º
20 LAUANDA BRASSOLOTTO SOUZA 21º
21 EZIR LEITE DE MOURA JUNIOR 22º
22 HELENICE FERREIRA DA SILVA SANTOS 23º
23 EZEQUIEL DE SOUZA PONTES 24º
24 EDIELMA RICARDO DE CARVALHO 25º
25 KERSEY BARBOSA MORAES 26º
26 MIGUEL FELIPPE FRANCA RODRIGUES 27º
27 CYNDY NATHANA MELO DE SOUZA 28º
28 MATHEUS DE SOUSA MARTINS 29º
29 BRUNA DA SILVA IOMEIE 30º
30 GIULIA DA SILVA WOLTER 31º
31 MARIA CLAUDIANE CUNHA DE SOUZA 32º
32 CAROLINA NASCIMENTO PAZ 33º
33 THAMIRES SIQUEIRA DOS SANTOS 33º
HISTÓRIA – TARDE
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 RAMON NERE DE LIMA 1º
2 GUSTAVO SILVA FORTES 2º
3 CLICIA MENDONCA DE SOUZA 3º
4 ARIELI SANTOS DE SOUZA 4º
5 KEVIN SANTANA DIAS 5º
6 LARISSA ARAÚJO DA SILVEIRA 6º
7 FELIPE ANTON LIMA ABREU 7º
8 JAQUELINE CUNHA DA COSTA 8º
9 GUSTAVO HENRIQUE MORENO 9º
10 ANTONIO VICTOR FILOMENO PASSOS 10º
11 EDINAIRA FERREIRA DA SILVA 11º
12 MARCOS JÚNIOR CORDEIRO DE SÁ 12º
13 ANTONIO ELISALDO PEREIRA DE MOURA 13º
14 GLEISON DE ARAUJO SILVA [PNE] 14º
15 YASMIN MORAIS PIRES 15º
16 ROGERIO DE SOUZA MOTA 16º
17 DAFINI JASMINI AMORIM DE OLIVEIRA 17º
18 ANTONIO GUSTAVO PINTO DA SILVA 18º
19 KAREN FRANCISCA FARIAS DA SILVA 19º
20 MARIVON SANTOS DA SILVA CAMELO 20º
21 JOSÉ INÁCIO BRASILEIRO MOREIRA 21º
22 ANA PAULA DO NASCIMENTO MARINHO 22º
23 DANIEL EDUARDO DE MELO 23º
24 ALINE SANTOS DA SILVA 24º
25 NICOLE ALBUQUERQUE DA SILVA 25º
26 RONAN PEDRO SILVA MATOS 26º
27 PEDRO LUCAS COSTA BEZERRA 27º
28 SELMO PIMENTEL DE MELO 28º
29 MARIA EDUARDA LIMA DE VASCONCELOS 29º
30 BEATRIZ OLIVEIRA DA COSTA 30º
31 JULIANA LIMA RODRIGUES 31º
32 MARIA CLARA SILVA DE SOUZA 32º
33 JOÃO PAULO MOREIRA DA SILVA 33º
34 MARCELO FREIRE ROCHA 34º
35 ROSANGELA MARIA SANTOS DOS ANJOS 35º
36 JAIR LEANDRO CHAVES DE SOUZA 36º
37 MARCOS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO 37º
38 VITOR MARIANO DIAS MENDONÇA 38º
39 VIVIANE COSTA SANTOS 39º
40 CELIO ROBERTO ALVES DE FRANÇA [PNE] 40º
41 TAYNA YARA MOREIRA OLESZKIEWICZ 41º
42 GEOVANNA MORAES DE ALMEIDA 42º
43 ANDRISSON FERREIRA DA SILVA 43º
44 NATHALLIÉ DE ALMEIDA GOMES 44º
LETRAS – MANHÃ
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 ANDERSON DA SILVA LIMA 1º
2 FERNANDA ARAÚJO DE LIMA OLIVEIRA 2º
3 GLEIDIANE FARIAS DE SOUZA 3º
4 YNESSA ALMEIDA DE SANTANA 4º
5 MARIA SEMIREMES CRISPIM SANTANA 5º
6 ANA BEATRIZ ALMEIDA RIBEIRO 6º
7 GREICY LULA DE OLIVEIRA 7º
8 JOÃO VICTOR MARTINS DA COSTA 8º
9 JUCILEIDE SOUZA DA SILVA 9º
10 THALIA BARROS DA SILVA 10º
11 VITÓRIA LUSTOSA SAMPAIO 11º
12 ANDRESA DAVILA SILVA DE OLIVEIRA 12º
13 SUZANE JESSICA SILVA COSTA 13º
14 GABRIELLA BRUCH MAZIERO 14º
15 AINA DE OLIVEIRA ROCHA 15º
16 SABRINA PINHEIRO LIRA 16º
17 KAREN LIMA DE SOUZ 17º
18 RAIMUNDO MARISON CUNHA 18º
19 SARAJANE DA SILVA COSTA 19º
20 ANA LÚCIA DE MORAIS DAL BELLO 20º
21 ANA CLARA GONÇALVES PINHEIRO 21º
22 JAMILA SILVA DA COSTA 22º
23 ANDERSON BEZERRA VIEIRA 23º
24 LUIZ PAULO DE SOUSA ARAUJO 24º
25 GEOVANA COSTA DE LIMA 25º
26 SARA LAVINHA VIEIRA NERI 26º
27 THALES CÉSAR DA COSTA FERREIRA 27º
28 ALECSANDRO DE SOUSA NASCIMENTO [PNE] 28º
29 RAYLENE GOMES DA SILVA 29º
30 LORAINNE DAMASCENO ARAÚJO 30º
31 JAYNE EDUARDA PRAZERES DA SILVA 31º
32 RAFAELA SOUZA DA SILVA 32º
33 NICOLLY OLIVEIRA FÉ EM DEUS 33º
34 ANA CLARA ARAÚJO DA SILVA 34º
35 NATHANAEL CAVALCANTE DA CRUZ 35º
36 ELIENE PEREIRA DE ALMEIDA 36º
37 REVANIA BARBOSA DA SILVA 37º
38 LEONARDO LIMA LEITE 38º
39 KESLEY BARBOSA DOS SANTOS 39º
40 MARCELO FELIPE SILVA PINHEIRO 40º
41 PAULO HENRIQUE MACAMBIRA FERREIRA 41º
42 ELIAS MIRANDA DOS SANTOS 42º
43 RAÍNE CARLA LIMA DO NASCIMENTO 43º
44 HELLEN SUZAN ROCHA DOS SANTOS 44º
45 MAIARA DA SILVA ALMEIDA 45º
46 THALIANY ARETHA BANDEIRA ARAÚJO 46º
47 SÂMELLA JANAI ALMEIDA DA JUSTA 47º
48 HAMAIANA FONSECA DE SOUZA 48º
49 BEATRIZ OHRANA DE OLIVEIRA COSTA 49º
50 MAURICIO BARBOSA OLIVEIRA 50º
51 MAYRA SILVA DE SOUZA 51º
52 LARISSA DA SILVA MONTEIRO 52º
53 INARA SOUSA ROCHA 53º
54 FELIPE SALVADOR GUNILING ARAÚJO 54º
55 CHIRLEY DA SILVA EVANGELISTA 55º
56 MARIA GABRIELLE GONÇALVES VIEIRA 56º
57 ADÉLIA MARIA MARQUES TORRES 57º
58 LUNA PHOENIX PAIVA 58º
59 THAIS DE AMORIM AFONSO 59º
60 RODRIGO ARAÚJO GARCIA 60º
61 CYNDI DE OLIVEIRA MOURA 61º
62 KELVIN ILLITCH SILVA SANTOS 62º
63 JHARDA ALEXSSANDRA SOUZA E SILVA 63º
64 YANKA SILVA DE SOUZA 64º
65 SAMYLA CRISTINA LIMA DE SOUZA 65º
66 SOLANGE PEREIRA LIMA 66º
67 JANAIRA FARIAS DE MENDONCA 67º
68 JOELMA TAVARES MARTINS CARVALHO 68º
69 LÍVIA CIBELLE MAIA CAMPOS 69º
70 VIVIANE ROQUE DOS SANTOS 70º
71 TAÍRIS DE LIMA RIBEIRO 71º
LETRAS – TARDE
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 JANAINA DA SILVA PINHEIRO 1º
2 ELEXSANDRA MARIA MARTINS CLÁUDIO 2º
3 FLÁVIA RAYANE NETO RAMOS 3º
4 MARIA APARECIDA LINHARES DE SOUSA LIMA 4º
5 CRISNANDA DAMASCENO DE SOUZA 5º
6 CARLOS FRANCISCO GONÇALVES 6º
7 ADRIANA DE ANDRADE CABRAL 7º
8 ADICLEIA NASCIMENTO DE SOUZA 8º
9 MAYCON WESLEY LIMA DA SILVA 9º
10 MAYZA COSTA DA SILVA 10º
11 SARA CRISTINA GONÇALVES PAIVA 11º
12 KEROLAYNE LINDOSO DA SILVA 12º
13 LUCIANA LIMA DA SILVA 13º
14 JOYCE RAMOS PEREIRA 14º
15 ANDRESSA BRAGA GOMES 15º
16 MARCELA DE AMORIM BATISTA 16º
17 GABRIELA FERREIRA DE OLIVEIRA 17º
18 SUED DA COSTA NUNES 18º
19 MARCOS BRUNO DA SILVA MARTINS 19º
MATEMÁTICA – MANHÃ
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 JOÃO EDUARDO LIMA PESSOA 1º
2 CLECEILDO DO NASCIMENTO DA SILVA 2º
3 SAMUEL TERTO DE SOUSA RODRIGUES 3º
4 LEONARDO MARTINS BEZERRA 4º
5 ÍGOR GONDIM PEREIRA 5º
6 WANDELL GONÇALVES DE BRITO JUNIOR 6º
7 FRANCISCO NUNES MOREIRA 7º
8 LUIZ FELIPE DA SILVA FÉLIX 8º
9 KATHLLEN BIANCA KLEIN DA SILVA 9º
10 ROMILSON SOARES PINTO 10º
11 MARIA GENI DA SILVA CATAIANA 11º
12 FLAVIO DE SOUZA SILVA 12º
13 MATHEUS SOUZA DOS SANTOS 13º
14 VICTORIA KAROLINY MIRANDA OLIVEIRA 14º
15 DJESSICA LUITLE DA SILVA 15º
16 MARCELO MOREIRA DINIZ 16º
17 YANDRI GOMES DE PAULO 17º
18 ANDRÉIA DA SILVA DE FREITAS 18º
19 PÂMELA ROBERTA DA SILVA PEREIRA 19º
20 JOÂO FERREIRA DE LIMA NETO 20º
21 VITÓRIA LOPES DA SILVA 21º
22 RAYELE PAIVA DE ALMEIDA 22º
MATEMÁTICA – TARDE
ORDEM – CANDIDATO – CLASSIFICAÇÃO
1 JOSÉ LUCAS DA SILVA CAMPOS 1º
2 EDICLEI SALES DE SOUZA 2º
3 MATHEUS RODRIGUES SOARES 3º
4 MILENA DE SOUZA MOURA 4º
5 SONIA MOREIRA BRASIL 5º
6 JOÃO PEDRO SOUZA GOMES 6º
7 ARTUR DANIEL SOUZA DE ANDRADE 7º
8 JOSE DIMAS DO NASCIMENTO SILVA 8º
9 GABRIELA ARRUDA DA SILVA 9º
10 FABIANO FREIRE DA SILVA JÚNIOR 10º
11 JOYNGLE REIS DA SIVA 11º
12 HELEN CRISTINA GOMES RODRIGUES 12º