Estão abertas inscrições para o Processo Seletivo 2022/2 de cursos técnicos subsequentes e superiores do Instituto Federal do Acre (Ifac). Ao todo, estão sendo ofertadas 600 vagas para os campi Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site

Conforme edital, estão sendo ofertadas vagas para os cursos técnicos subsequentes em: Agropecuária (Baixada do Sol), Recursos Humanos (Rio Branco), Recursos Pesqueiros (Baixada do Sol e Cruzeiro do Sul), Segurança do Trabalho (Rio Branco), Serviços Jurídicos (Rio Branco), Serviços Públicos (Tarauacá) e Zootecnia (Baixada do Sol).

– Edital para cursos técnicos subsequentes: https://www.ifac.edu.br/editais/categoria/edital/arquivos/580/.

Já em relação aos cursos superiores, as vagas ofertadas são nas áreas de Agroecologia (Xapuri), Agroindústria (Xapuri), Ciências Biológicas (Rio Branco), Física (Sena Madureira), Logística (Rio Branco) e Processos Escolares (Rio Branco).

– Edital para cursos superiores: https://www.ifac.edu.br/editais/categoria/edital/arquivos/579/.

Seleção

Para os cursos técnicos subsequentes, a seletiva de novos alunos será realizada com base no desempenho (notas/conceitos) nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio, constantes no histórico escolar ou documento equivalente.

A seleção para os cursos superiores será realizada com base em resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.

Inscrição

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, pelo site https://web.ifac.edu.br/processoseletivo/. Após acessar o link, o candidato deverá clicar no botão “INSCREVA-SE AQUI” e selecionar a modalidade (curso superior ou subsequente) que deseja se inscrever.

É importante que o candidato preencha todos os campos obrigatórios apresentados na ficha de inscrição, confira as informações e finalize enviando o formulário. Somente dessa maneira, a inscrição será considerada concluída.

Para os candidatos que não tiverem acesso à internet, o Ifac disponibilizará computadores conectados à internet para que os mesmos efetuem as inscrições. O acesso será possível, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 12h, nas unidades que estão ofertando vagas para os cursos técnicos e superiores.

Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, os candidatos poderão entrar em contato com Diretoria de Políticas de Graduação, da Pró-Reitoria de Ensino do Ifac, pelo e-mail: [email protected]