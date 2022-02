IPCA de Rio Branco cai mas segue entre os mais altos do País

Em Rio Branco, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro foi de 0,54%, 0,31 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de 1,18% de dezembro. Foi a maior variação para um mês de janeiro desde 2020 (-0,21%). Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 11,90%, acima dos 11,43% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2021, a variação mensal foi de 0,44%.

Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em janeiro na capital do Acre. A maior variação veio de artigos de residência (2,04%), que acelerou em relação a dezembro (2,29%). Na sequência, vieram vestuário (1,07%) e habitação (1,76%). Já a variação de comunicação (0,85%) foi inferior à do mês anterior (1,05%). O único grupo em queda foi educação (-0,21%), que havia subido 0,25% em dezembro. Os demais grupos ficaram entre o 0,32% de alimentação e bebidas e o 0,77% de transportes.

Conforme o IBGE, em termos regionais, à exceção de Porto Alegre (-0,53%), todas as áreas pesquisadas tiveram alta em janeiro. A maior variação ocorreu no município de Aracaju (0,90%), por conta do tomate (34,90%) e das frutas (6,41%). Na região metropolitana de Porto Alegre (-0,53%), houve queda nos preços da energia elétrica (-6,81%) e da gasolina (-6,20%). A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim Completo do IPCA e do INPC de fevereiro de 2022, que brevemente será publicado no site forumdoacre.org.br/observatorio.

