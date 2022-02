Leo de Brito vota contra o “PL do Veneno”: promoção do câncer

Destacando que os brasileiros devem receber alimentos saudáveis para consumirem em suas mesas, o deputado federal Leo de Brito (PT-AC) votou contra o Projeto de Lei 6299/2002, que voltou a pauta da Câmara nesta quarta-feira, 9, duas décadas depois de sua apresentação na Casa.

“Na terça-feira, foi mantido no Congresso Nacional o veto do presidente Bolsonaro que dificulta o tratamento do câncer. Mas quando se trata desse ‘Pacote do Veneno’, estamos falando que esse parlamento está chancelando a promoção do câncer e de outras doenças porque há sim a aprovação indiscriminada de agrotóxicos desde 2016, depois que Temer assumiu a presidência”, afirmou o parlamentar.

O PL pretende flexibilizar, ainda mais, o uso de agrotóxicos no país. “Nos últimos quatro anos mais de dois mil agrotóxicos foram liberados no Brasil. Em decorrência disso, temos o aumento no número de diagnósticos de câncer em decorrência do uso indiscriminado de agrotóxicos. Tem muita gente ganhando com isso, mas não são os trabalhadores brasileiros. Essa é mais uma política desse governo que promove a morte”, declarou Leo de Brito.

O projeto de lei foi aprovado na noite desta quarta-feira e seguirá para apreciação no Senado Federal.