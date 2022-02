Núcleo de Justiça Racial da FGV abre seleção para comunicação

O Núcleo de Justiça Racial e Direito (NJRD) da FGV Direito SP abri processo seletivo para a contratação de pesquisador ou pesquisadora destinado(a) à comunicação. A vaga destina-se a graduados(as) e pós-graduandos(as) em cursos relacionados à área de Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda ou Relações Públicas).

O(a) pesquisador(a) contratado(a) irá desenvolver, no prazo de dois meses, um plano de divulgação científica para todos os projetos de pesquisa desenvolvidos no Núcleo de Justiça Racial e Direito pelos próximos dois anos. Espera-se que os(as) candidatos(as) escrevam bem, tenham experiência no desenvolvimento e na execução de campanhas de comunicação científica e tenham afinidade com os temas de pesquisa do núcleo. Sendo um dos objetivos do Núcleo de Justiça Racial e Direito contribuir para inserção de pesquisadores(as) negros(as) em pesquisa aplicada, daremos preferência a candidatos(as) negros(as).

As inscrições deverão ser feitas até às 23h59 do dia 20 de fevereiro de 2022 por formulário próprio, disponível no link https://forms.gle/uy6xySRHPxHTmDn77. Em caso de dúvidas, os(as) candidatos(as) devem enviar e-mail para [email protected]

Acesse o EDITAL para mais informações.