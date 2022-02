Já está disponível o resultado preliminar da prova subjetiva aplicada no processo seletivo para contratação de novas juízas e juízes leigos, para atuação junto ao Poder Judiciário do Estado do Acre.

O Edital nº 04/2002 com o resultado por grupo regional, pode ser acessado pelo link https://www.tjac.jus.br/adm/processos-seletivos/juiz-leigo-e-conciliador/juiz-leigo-e-conciliador-2021/.

O documento é assinado eletronicamente pelo presidente da comissão do processo seletivo simplificado, o juiz de Direito auxiliar da Presidência do TJAC, Leandro Gross.