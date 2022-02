Estudantes do 2º semestre do curso técnico em Recursos Pesqueiros, do campus Cruzeiro do Sul, concluíram na última semana a montagem de um aquário com peixes ornamentais. A atividade foi coordenada pela docente Márcia Simões e realizada para a disciplina de Cultivo e captura de peixes ornamentais.

Conforme explica Márcia Simões, a aula prática teve como objetivo ampliar o aprendizado sobre a confecção do apetrecho de captura de peixes ornamentais (rapiché), sobre a captura de espécies amazônicas com potencial para aquariofilia, além da realização de transporte e manutenção dos organismos capturados, construção, ornamentação e entendimento sobre o funcionamento de um aquário.

A confecção do apetrecho de pesca “rapiché” e a montagem do aquário aconteceu nas dependências do campus Cruzeiro do Sul. Já a coleta dos peixes foi realizada no igarapé da Onça. Dentre as espécies encontradas, estão: peixe lápis, peixe borboleta, camarões e carás.

“A adaptação ao ensino remoto foi bem difícil tanto para o aluno quanto para o professor. Com o retorno gradual das aulas presenciais, e principalmente, das aulas práticas, observei que o nível de interesse dos alunos por este tipo de aula aumentou, além da frequência (participação) e interação maior do que em sala de aula ou aula remota. Além disso, contribuiu também para enriquecer a disciplina e dinamizar o meu trabalho como professora. Seguimos todos os protocolos de biossegurança para que a atividade planejada fosse a mais segura possível”, destacou a docente Márcia Simões.

Para a estudante Eloise Norlena Monteiro, a aula prática foi essencial para continuação do aprendizado nas disciplinas. “Estávamos ansiosos pela volta presencial e principalmente pelas aulas práticas. Colocar a mão na massa tornou o assunto mais claro, dinâmico e despertou meu interesse pelo aquarismo”.

Ainda de acordo com a professora do campus Cruzeiro do Sul, “ao sair da sala de aula e/ou colocar os alunos para pôr a mão na massa e vivenciar experiências fora da sala de aula, os alunos ficam mais interessados e, consequentemente, prestam mais atenção no que é explicado”.