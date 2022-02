Homem é preso pela PRF por receptação de veículo em Xapuri

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), abordou na noite de ontem (4) um veículo Ford Ka com sinais de identificação adulterados. Além disso, havia mandado de prisão em aberto para o passageiro de veículo. O flagrante ocorreu no km 237 da BR 317 durante uma fiscalização.

Os policiais rodoviários federais abordaram, por volta das 19 horas, em Xapuri, um veículo Ford Ka branco. Ao realizar consultas aos sistemas, foi constatado que havia mandado de prisão em aberto para o passageiro do veículo. Além disso, o condutor e o passageiro demonstraram sinais de nervosismo, o que aumentou o nível de alerta da equipe, que decidiu seguir com uma busca minuciosa no veículo. Durante este processo, foram encontrados sinais de identificação veicular adulterados.

A equipe da PRF constatou que o Ford Ka estava com placa falsa, e era originalmente um veículo com registro de furto e roubo desde 27/01/2020.

Foram apreendidos, além do veículo, dinheiro, 6 cartões bancários e 3 telefones celulares que estavam em posse dos abordados.

Condutor e passageiro foram encaminhados para a Polícia Civil de Xapuri.